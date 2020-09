Android 11 è in arrivo su Xiaomi Mi Note 10, Mi 9T, Redmi K30 e K20

Oltre ad espandere la compatibilità della MIUI 12, Xiaomi sta lavorando piuttosto alacremente per portare Android 11 sui propri modelli. Dopo i primissimi Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Redmi K30 Pro, l'update ha fatto il suo primo debutto su Mi 10 Lite Zoom. Il team software si prepara alla seconda fase di aggiornamento, come dimostra l'interruzione del programma beta per alcuni modelli. Mi riferisco a Xiaomi Mi Note 10, Mi CC9 Pro, Mi 9T, Redmi K30 e K20, per i quali non sarà stata rilasciata la prossima MIUI 12 Beta.

Vari modelli Xiaomi e Redmi si preparano a ricevere l'aggiornamento ad Android 11

Nel changelog della MIUI 12 20.9.17 è stato così specificato: Xiaomi Mi CC9 Pro (da noi conosciuto come Mi Note 10), Redmi K30 (aka POCO X2) e K20 (il nostro Mi 9T) non avranno la prossima MIUI 12 20.9.21. Questo perché l'azienda sta lavorando al prossimo aggiornamento ad Android 11, per quanto non ci sia ancora una data specifica. Si tratta di test interni, quindi privati, ed è probabile che così rimarranno fino al momento di rilasciare l'aggiornamento Stable Beta.

