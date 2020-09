Xiaomi Mi Note 10 Lite e POCO F2 Pro: fino al 30% di sconto e Mi Band 4C in regalo

Dopo la carrellata di novità a inizio mese, le promo di Honorbuy continuano senza sosta, stavolta con un gradito regalo per tutti gli appassionati di Xiaomi. Acquistando Xiaomi Mi Note 10 Lite o POCO F2 Pro riceverete una Mi Band 4C gratis; inoltre le offerte dedicate ai dispositivi del brand non finiscono qui e si spingono fino alla nuova categoria dello store Pulizia e Smart Home.

Honorbuy: le offerte continuano con Xiaomi Mi Band 4C in regalo e novità per la categoria Pulizia e Smart Home

Come anticipato in apertura, acquistato uno Xiaomi Mi Note 10 Lite – disponibile in vari tagli di memoria e colorazioni differenti – si riceverà in regalo una Mi Band 4C. Il mid-range votato alla fotografia della compagnia cinese viene proposto a partire da 290€, nella versione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, con back cover viola. Qui trovate le varie incarnazioni disponibili, insieme ad alcuni accessori.

Oltre a questo modello anche POCO F2 Pro beneficia della stessa promozione e acquistato il modello top del brand si riceverà anche una smartband in regalo. Il dispositivo viene proposto a partire da 379€: nella pagina dedicata trovate tutte le versioni disponibili, insieme al nuovissimo modello X3 NFC. L'iniziativa promozionale dello store Honorbuy continua anche con altri modelli del brand (come Redmi 9 e Redmi 9A), indossabili, cuffie TWS, prodotti per la casa e quant'altro. Se siete interessati, qui trovate la pagina dedicata all'iniziativa.

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo anche due aggiunte di tutto rispetto nella categoria Pulizia e Smart Home: Dreame V11 e Mi Robot Vacuum Mop 1C.

Inoltre potete avere uno sconto aggiuntivo sui prodotti che vi interessano e risparmiare 5€ utilizzando il Coupon Esclusivo GIZCHINA5, da inserire nell'apposito box dedicato ai codici sconto presente all'interno del carrello. Vi ricordiamo che Honorbuy offre spedizione gratuita e rapida per gli ordini sopra i 50€; inoltre è presente l'assistenza in italiano e tutti i prodotti beneficiano di 24 mesi di garanzia. Per concludere, tutti i prodotti vengono spediti direttamente dai magazzini italiani.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu