Xiaomi Mi Dashcam 2 Standard Edition: display da 2″ e 1080p, ad un prezzo super

Xiaomi ha sviluppato dispositivi appartenenti a quasi ogni categoria di prodotti. Non si parla, dunque, solo di smartphone, ma di un vero e proprio ecosistema che coinvolge la casa, i propri accessori in mobilità, l'igiene personale, la salute e tanto altro. Motivo per cui non ci stupisce che, nelle ultime ore, abbia voluto lanciare una nuova versione della sua dashcam, ovvero la Xiaomi Mi Dashcam 2 Standard Edition.

Mi Dashcam 2 viene venduta su YouPin

Dando un'occhiata al design di questo prodotto, notiamo forme piuttosto simili a quelle già mostrate con il precedente modello. Questa volta, però, la scocca è più squadrata ed il corpo, in generale, più compatto. A differenza della versione 2K, dunque, qui trova spazio un display da 2″ ed un sensore, con apertura f/2.0, dotato di un grandangolo con FOV di 130°. Stando alle informazioni fornite dall'azienda, questa dovrebbe riuscire a coprire ampiamente tre corsie su strada.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi annuncia l’apertura di un nuovo Mi Store a Salerno

Con tale prodotto sarà possibile registrare video in 1080p, la qualità massima consentita. Al momento, però, tale accessorio, utile soprattutto per coloro che passano tanto tempo in auto, è in vendita solo su YouPin. Xiaomi Mi Dashcam 2 Standard Edition ha un prezzo iniziale, quindi, di 299 yuan, circa 38 euro al cambio attuale. Nella prima fase di vendita, però, è possibile acquistarla per 289 yuan, dunque 35 euro.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu