Xiaomi Mi Box 3 è un highlander: arriva Android 9 Stabile

Dopo settimane di attesa, l'aggiornamento ad Android 9 Pie arriva stabilmente a bordo di Xiaomi Mi Box 3. Se c'è un settore in cui Xiaomi crede fortemente, è quello delle TV: tra Smart TV, TV Stick e TV Box, il brand cinese ha lanciato prodotti di sicura riuscita come Mi Box 3, uscito nel 2016 e tra i migliori della categoria. Ebbene, l'accessorio smart pare sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 9 Pie, sebbene per ora in Beta , nonostante sia uscito con Marshmallow 6.0.

Aggiornamento 29/09: dopo la fase beta, parte il roll-out stabile di Pie per Mi Box 3. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi Mi Box 3: tutti i dettagli dell'aggiornamento ad Android 9 Pie Beta

La beta pubblica dell'aggiornamento Android 9 Pie per Xiaomi Mi Box 3, versione software R2810, è stata realizzata per la variante MDZ-16-AB e ha un peso di poco più di 620MB. Il changelog è molto piccolo e riferisce semplicemente l'arrivo del Major Update, oltre al supporto per l'app Mi Remote. Attualmente, questo aggiornamento sarebbe il terzo più importante dalla sua uscita (tre perché non ha mai ricevuto Nougat), ma parliamo comunque di un supporto molto lungo.

Considerando il fatto che Xiaomi Mi Box 3 sia molto simile a Mi Box S, la speranza è che Android 9 Pie Beta corregga i tanti bug che hanno corretto anche sui suoi fratelli successivi. Attenzione però a non tentare il flash della ROM di uno sull'altro. Non ci resta che capire se e quando arriverà la versione stabile, che sarebbe una vera svolta.

Parte il roll-out stabile | Aggiornamento 29/09

Se avete una Xiaomi Mi Box 3, allora sappiate che l'aggiornamento ad Android 9 Pie sta prendendo piede. Dopo l'iniziale fase di Beta, è partito il roll-out stabile per gli utenti, a partire dal pubblico indiano e russo. Le segnalazioni su Reddit evidenziano l'arrivo del nuovo update e, con esso, alcune novità, come la pre-installazione dell'app Prime Video. Cambia anche parzialmente la UI, con una nuova grafica per la gestione del volume, viene aggiunta l'opzione di selezione manuale delle modalità audio (fra cui AAC e Dolby Digital Plus) e risolto qualche bug.

