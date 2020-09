Xiaomi Mi Band 5: ecco 5 consigli per prolungare l’autonomia

Presentata nel corso dell'estate, la Xiaomi Mi Band 5 è presto divenuta una delle smartband più apprezzate nel fiorente mondo degli indossabili. In una scocca così piccola è compresa una schiera di sensori e componentistica che le permettono di offrire diverse features. Non trattandosi di un più complesso smartwatch, la Mi Band 5 ha una batteria da 125 mAh che le consente di arrivare fino a 2 settimane. Ma il grado di autonomia dipende anche da come la si utilizza: per questo vi vogliamo consigliare cinque semplici metodi per ottimizzare l'autonomia.

Ecco come conservare la batteria della Xiaomi Mi Band 5

Disattiva l'opzione di riconoscimento dell'attività fisica

Una delle novità offerte dalla Xiaomi Mi Band 5 è la capacità di capire se si stia effettuando sport. Una feature utile per tutti coloro che sono soliti allenarsi con cadenza quotidiana o quasi, meno per chi la utilizza per altro. Anche perché tenere in allerta la sensoristica preposta per questa funzione significa un maggior consumo energetico. Per disattivarla vi basta andare nella sezione “More” del menu principale, poi in “Settings/Detect Activity” e disabilitare questa voce.

Disattiva l'opzione di risveglio del display col sollevamento del polso

Non c'è che dire, il risveglio del display della Xiaomi Mi Band 5 semplicemente alzando il polso è una funzione utile e pratica per consultare orario, data e quant'altro. Tuttavia, anche questo aspetto implica un consumo della batteria, anche perché è possibile toccare il tasto touch presente per risvegliarlo. Nel caso voleste risparmiare quanta più batteria possibile potete disattivare questa funzione dall'app Mi Fit.

Attiva solo le notifiche necessarie

Come tutte le smartband di ultima generazione, anche la Xiaomi Mi Band 5 vi permette di avere sott'occhio le notifiche senza dover necessariamente usare lo smartphone, risvegliando il display alla loro ricezione e vibrando per attirare l'attenzione. Inutile dire che il monitoraggio delle notifiche è una delle mansioni che più consuma batteria. Per questo vi invitiamo ad agire tramite l'app Mi Fit, attivare le notifiche solamente per le app che vi servono e disattivare tutte le altre.

Utilizza watch face a sfondo nero

La Xiaomi Mi Band 5 ha uno schermo AMOLED, tecnologia che si differenza da quella LCD per avere neri assoluti e contrasto elevato. Questo significa che laddove il pannello è nero ha i pixel spenti, non dovendo avere un sistema di retroilluminazione costantemente attivo. Per questo è consigliato sfruttare watch faces prevalentemente nere, in modo da avere pochi pixel accesi e ridurre ancora di più i consumi.

Regola bene la luminosità del display

Essendo sprovvista di un sensore di regolazione automatica, la luminosità dello schermo della Xiaomi Mi Band 5 va per forza regolato manualmente. Dalla voce “More/Settings/Brightness” vi consigliamo di regolarla sul livello 4/5, in modo da non avere una luminosità troppo alta che eroderebbe l'autonomia. Allo stesso modo è possibile regolare anche il tempo di attivazione dello schermo. Nella schermata “More/Settings/Automatic screen” ed impostate su “Off”, potendo così scegliere un range che va dai 6 ai 10 secondi.

