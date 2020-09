Xiaomi Mi Air 2 Pro: nuove immagini delle cuffie TWS ANC e periodo di uscita

A inizio mese ci siamo trovati di fronte ad una certificazione Bluetooth riferita ad un paio di cuffie TWS a marchio Xiaomi dotate di cancellazione attiva del rumore, o tecnologia ANC. La prima ipotesi non poteva non prendere in considerazione la possibilità del debutto delle nuove Mi Air 3, eppure sembrerebbe che la casa cinese non sia ancora intenzionata a lasciar andare la seconda generazione dei cuffie. Infatti, secondo il leaker DigitalChatStation il nuovo prodotto dovrebbe arrivare sul mercato come Xiaomi Mi Air 2 Pro (o Mi True Wireless Earphone 2 Pro, se preferite), una versione “potenziata” del modello base (recensito qui), seguito nel corso dei mesi dalle varianti 2S e 2 SE.

Aggiornamento 11/09: arrivano nuove immagini dedicate alle cuffie, con altre informazioni relative alle specifiche. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2 Pro/Mi True Wireless Earphone 2 Pro certificate: design in-ear, colore Black e… tecnologia ANC

Stando a quanto riportato dal leaker – tra l'altro, uno dei più affidabili del panorama cinese – il nome delle prime cuffie TWS ANC di Xiaomi sarebbe Mi Air 2 Pro. Gli auricolari sono apparsi di recente nel database del WPC (Wireless Power Consortium) con la sigla TWSEJ09WM: il nome prodotto riportato sarebbe appunto Mi True Wireless Earphone 2 Pro. La nuova certificazione non fa riferimento alla tecnologia ANC, limitandosi a pochi e semplici dettagli.

Tuttavia DigitalChatStation sembra certo che si tratti delle prime cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore di Xiaomi. Il WPC mostra anche un'immagine degli auricolari: questi sono caratterizzati da una colorazione nera e – a differenza del modello standard – arrivano con un design in-ear. Il case di ricarica presenta un LED nella parte frontale ed un pulsante per il pairing di lato.

Al momento manca ancora una data precisa e da Xiaomi non ci sono notizie ufficiali in merito alle Mi Air 2 Pro (o alle Mi Air 3). Di conseguenza è bene prendere tutto con le dovute precauzioni. Non appena ne sapremo di più – anche sul nome commerciale delle cuffie – provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

Spunta una nuova certificazione, il lancio sembra imminente | Aggiornamento 31/08

Le cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2 Pro spuntano ancora una volta nel database di un'ente certificativo, sempre con la sigla TWSEJ09WM. Questa volta tocca al Bluetooth SIG che ci offre un paio di informazioni davvero niente male. In primis, le nuove cuffie avranno il supporto al Bluetooth 5.0, insieme a quello dedicato ai codec audio SBX e AAC. Fin qui nulla di particolarmente esplosivo, ma la vera novità e la stessa certificazione. Il fatto che le Xiaomi Mi Air 2 Pro siano passate per il Bluetooth SIG ed approvate il 30 agosto indica sia che il debutto è ormai imminente, sia che vedremo i nuovi auricolari anche sul mercato internazionale.

In merito al resto delle caratteristiche – un recap non farà mai male – si parla del supporto alla ricarica wireless e alla presenza della tecnologia ANC, una delle feature più richieste da parte dei Mi Fan quando si parla delle cuffie TWS del brand.

Xiaomi Mi Air 2 Pro: ecco come saranno le cuffie TWS con ANC | Aggiornamento 11/09

Il leaker DigitalChatStation continua a svelare dettagli sulle nuove cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2 Pro, in arrivo col supporto alla riduzione attiva del rumore ANC. Lo screenshot in alto mostra la schermata pop-up presente quando le cuffie vengono collegate allo smartphone, con tanto di autonomia residua per i singoli auricolari ed il case di ricarica. Inoltre è possibile osservare più da vicino il design del prodotto.

Secondo quanto riportato dall'insider la riduzione del rumore fa il suo lavoro, il look in-ear è stato ridisegnato per l'occasione e la qualità costruttiva sembra davvero buona. Infine pare che le nuove cuffie dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi due mesi (quindi prima della fine del 2020) ma al momento il leaker non si sbilancia sulla data di uscita.

