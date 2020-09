Negli ultimi giorni è tutto un via vai di conferme ed annunci in merito alle nuove interfacce proprietarie, con rilasci di beta e quant'altro a seguito del rilascio di Android 11 stabile da parte di Google: ed ora ecco fare capolino anche la prima custom ROM basata sulla nuova versione dell'OS del robottino verde, dedicata a Xiaomi Mi 9T Pro e al gemello Redmi K20 Pro.

Android 11: disponibile la prima custom ROM, dedicata a Xiaomi Mi 9T Pro e Redmi K20 Pro

La custom ROM AOSP è stata pubblicata sul noto portale XDA – vero e proprio centro nevralgico quando si parla di modding – e come anticipato anche in apertura rappresenta il primo esperimento dedicato ad Android 11: al momento gli smartphone interessati sono Redmi K20 Pro e Xiaomi Mi 9T Pro, due dispositivi speculari che condividono le medesime caratteristiche.

Al momento – com'è facile intuire – si tratta di una release fresca di lancio e non adatta all'uso quotidiano. Come già segnalato, è più da vedere come un primo passo che come una release effettiva, un'occasione per dare un primo sguardo alla nuova versione del sistema operativo di Google. Si tratta di una build praticamente stock, priva di qualsivoglia personalizzazione; chiamate, SMS, Wi-Fi, Bluetooth, fotocamera, audio, sensori e LED funzionano senza problemi.

Tuttavia ci sono alcuni difetti per quanto riguarda la sicurezza (SELinux è impostato su permissive) e potrebbero verificarsi problemi di instabilità. Per dare un'occhiata ai lavori in corso, qui trovate il thread dedicato presente su XDA. Noi di GizChina.it non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni al device e ci teniamo a sottolineare ancora una vota che si tratta di una versione sperimentale non adatta all'uso quotidiano.

