Xiaomi Mi 65W Fast Charger: il caricatore ultra rapido e compatto arriva in Europa

Lo Xiaomi Mi 65W Fast Charger è una delle varie novità della compagnia in data odierna che ha visto la serie Mi 10T come protagonista. Ad essere presentati sono stati anche Mi Watch Global ed un nuovo caricatore potente per auto, così come potente è anche questo nuovo caricatore tradizionale. Come specificato dal nome stesso, si tratta di un dispositivo in grado di fornire 65W di potenza ai dispositivi compatibili collegati.

Xiaomi porta in Europa il suo caricatore Mi 65W Fast Charger

Se vi sembra di aver già visto in passato questo Xiaomi Mi 65W Fast Charger, non vi state sbagliando. Sì, perché venne presentato a febbraio in Cina in occasione del lancio di Xiaomi Mi 10 Pro, supportando la sua ricarica rapida a 50W e ricaricandolo in soli 47 minuti. L'azienda ha scelto di andare oltre, arrivando a 65W in modo da poter supportare anche dispositivi quali notebook e futuri smartphone a 65W o superiori.

Il vantaggio di possedere un dispositivo del genere è che, in dimensioni molto compatte, si ha un caricatore grosso la metà rispetto a quelli precedenti di pari potenza. Un traguardo reso possibile dalla tecnologia GaN che sfrutta un materiale come il nitruro di gallio al posto del silicio, garantendo un ingombro minore. Lo Xiaomi Mi 65W Fast Charger sarà venduto al prezzo di 29,99€, ma per il momento non sappiamo quando sarà disponibile in Italia.

