Xiaomi Mi 11 sarà tra i primi flagship con Snapdragon 875

Come abbiamo sottolineato più volte, ormai l'attenzione degli appassionati del brand cinese è tutta focalizzata sui nuovi modelli della serie Mi 10T, protagonista di una valanga di indiscrezioni ma ancora in cerca di una conferma ufficiale. Come al solito DigitalChatStation si porta avanti e comincia ad anticipare il periodo di uscita del prossimo flagship Xiaomi Mi 11, il quale avrà a bordo – ovviamente! – il chipset premium Snapdragon 875.

Xiaomi Mi 11 con Snapdragon 875: il lancio sarebbe previsto nel Q1 2021, forse già a febbraio

各家骁龙875新机已经陆续规划好大概上市时间了,基本都在明年Q1扎堆。我知道有两家是准备春节前发布,所以年底就得开始备货了,去年国内的吃充足备货红利的是小米和vivo[笑而不语] — Digital Chat Station (@StationChat) September 11, 2020

Per quanto riguarda il nuovo SoC di Qualcomm, per ora tutto tace. Voci di corridoio riferiscono di un possibile debutto in ritardo rispetto al solito: il lancio dovrebbe slittare da dicembre a gennaio 2021. Nonostante ciò, i brand cinesi interessati allo Snapdragon 875 avrebbero già pianificato tutto alla perfezione, in modo da lanciare i rispettivi modelli top nel corso del primo trimestre del nuovo anno. Si comincia a fare scorta di chipset (sotto forma di ordini) e tra queste compagnie ce ne sarebbero due con dei piani ben precisi: presentare i nuovi flagship prima del festival di Primavera – ossia il Capodanno cinese – e quindi prima del 12 febbraio 2021. Anche se DigitalChatStation resta sul vago, è chiaro il riferimento allo Xiaomi Mi 11 e al prossimo modello di punta di Vivo.

Il lancio del flagship di Xiaomi sarebbe previsto nel corso del Q1 2021, similmente a quello del primo smartphone del brand con fotocamera sotto il display. Che si tratti dello stesso dispositivo? Purtroppo al momento non ci sono dettagli e le anticipazioni in merito al Mi 11 si limitano allo Snapdragon 875 (abbastanza scontato). Restiamo in attesa di ulteriori novità, sperando che finalmente qualche leaker si lasci scappare dettagli inediti.

