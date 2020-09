Torna il programma Mi Explorers: volete provare Xiaomi Mi 10T Pro?

Lo Xiaomi Mi 10T Pro è atteso da molti, date le specifiche tecniche allettanti che dovrebbe portare con sé. Anche perché, a differenza di Mi 10 Ultra (o forse no?), questo top di gamma debutterà anche in Europa. Forse anche per questo l'azienda ha deciso di rilanciare Mi Explorers, il programma che permette agli utenti di testare in anteprima i nuovi prodotti. Che questo “nuovo prodotto” si tratti proprio del futuro Mi 10T Pro?

Il programma Xiaomi Mi Explorers torna, probabilmente a tema Mi 10T Pro

“Mi Explorers è di nuovo aperto per le registrazioni!

Non lasciarti sfuggire la possibilità di essere quello che proverà l'ultimo prodotto di Xiaomi prima di chiunque altro. Se sei creativo e bravo nella fotografia e nella produzione di video, unisciti a Mi Explorers e iniziare l'avventura urbana con Xiaomi.”

Così recita il post ufficiale di Xiaomi, nel quale ovviamente non troviamo alcun riferimento esplicito a Mi 10T Pro. Ma è questa l'indiscrezione che circola in rete, anche perché in occidente non sono previsti altri lanci nel futuro prossimo. Non è da escludere, però, che possa far riferimento a qualcosa di totalmente inedito, anche in ambito accessori.

Detto questo, se foste interessati potete proporre la vostra candidatura per partecipare a Mi Explorers. Oltre ad un account Xiaomi, è richiesta una descrizione della propria carriera, del luogo in cui si vive e/o si lavora e di cosa vorremmo proporre in questo contesto geografico. Avete tempo fino al 22 settembre, dopodiché il 24 l'azienda annuncerà 10 Mi Explorers, i quali riceveranno il prodotto da testare ed un Mi Explorer Package.

