A quanto pare dopo il potente Mi 10 Ultra la compagnia di Lei Jun non ha ancora finito con le aggiunte alla sua serie di punta. In rete hanno fatto capolino le prime immagini leak di Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone inedito che arriverà sul mercato Global e che promette fuoco e fiamme. Ecco i primissimi dettagli su design e specifiche tecniche dello smartphone!

Aggiornamento 11/09 ore 14.45: Dal noto leaker Digital Chat Station arriva una curiosa immagine dei placeholder di Mi 10T Pro su Amazon Spagna, con tanto di prezzo. Trovate tutto in fondo all'articolo.

Aggiornamento 11/09: sembrano essere comparsi i primi render ufficiali di Xiaomi Mi 10T Pro. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.



Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite in arrivo sul mercato Global: tutto quello che c'è da sapere | Leak

Display e design del nuovo smartphone

Prima di procedere è bene fare un piccolo recap: nelle scorse settimane ci siamo trovati di fronte ad un modello dal nome in codice Apollo, apparso su Geekbench con la sigla M2007J35G. Il team di XDA ha individuato questa stessa sigla in varie occasioni, così come il già citato nome in codice Apollo: ebbene pare proprio che lo smartphone in questione sia proprio lui, Xiaomi Mi 10T Pro, come si evince anche dalle immagini che mostrano il numero di modello del flagship.

Le misteriose immagini del dispositivo comprendono vari scatti dal vivo ed un render (lo vedete in copertina) e ci permettono di scoprire in toto il design del presunto flagship in arrivo per il mercato internazionale. Il retro del device ospiterebbe un modulo fotografico rettangolare, con un sensore principale da 108 MP. Gli scatti della parte frontale confermano la presenza di un display ampio, con cornici ottimizzate ed un punch hole in alto a sinistra.

Secondo quanto riportato, Xiaomi Mi 10T Pro avrebbe dalla sua un pannello con refresh rate a 144 Hz ed un lettore d'impronte digitali laterale, dettaglio che lascia intendere la presenza di un display LCD. Dovrebbero essere previsti due modelli, quindi questo aspetto potrebbe cambiare nel passaggio da Mi 10T al modello Pro, ma ovviamente si tratta solo di un'ipotesi.

Che cosa aspettarsi dalle specifiche

[ Exclusive ] Mi 10T, Mi 10T Pro & Mi 10 Lite Launching Soon Globally.

Here is The First Look Of Mi 10T Pro.

Mi 10T Pro Specs.

•5000mAh Battery

•144Hz Refresh Rate

•108MP Rear Camera

•May Be Side Mounted Fingerprint Scanner I Am Not Sure About This One.#Mi10TPro #Mi10T pic.twitter.com/8ngfxyrzZo — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 26, 2020

Per ora i dettagli sulle specifiche tecniche sono ancora scarni. Si vocifera di una batteria da 5.000 mAh, mentre per quanto riguarda il chipset a bordo dovrebbe trattarsi dello Snapdragon 865 oppure del fratello maggiore 865+. Inoltre mancano ancora dettagli circa la data di uscita ed il prezzo di vendita, ma visto questo leak pieno di immagini… è lecito immaginare che ci saranno anche altre anticipazioni nel corso dei prossimi giorni.

Come si evince dal leak in alto, dovrebbe essere in arrivo un trittico di smartphone che comprende due modelli maggiori e uno Xiaomi Mi 10T Lite (quello del post dovrebbe essere un errore di battitura dato che esiste già un Mi 10 Lite).

Ovviamente fino ad una conferma ufficiale da parte di Xiaomi tutto è da prendersi come una semplice indiscrezione. Non appena ne sapremo di più sul nuovo Xiaomi Mi 10T Pro e sul suo fratello minore, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

Xiaomi Mi 10T Pro – Indiscrezioni su prezzo e uscita

New Xiaomi Smartphone that is (rumored to be) coming to India at a price point of around 35K will feature 108MP, SD865 & High Refresh Rate Display. Could it be the Mi 10T Pro? #MI10T #MI10TPro #Mi #Xiaomi https://t.co/UFTN3gq7YK — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 30, 2020

Dopo la carrellata di immagini e specifiche dedicate al presunto Xiaomi Mi 10T Pro, si comincia a parlare anche del possibile prezzo di vendita del top di gamma. Secondo quanto riportato da Ishan Agarwal, il nuovo modello della casa cinese debutterà anche in India ed arriverà al prezzo di 35.000 rupie, pari a circa 399€ al cambio attuale. Il leaker in questione “conferma” che il prossimo smartphone per il mercato indiano avrà dalla sua una fotocamera da 108 MP, display con refresh rate elevato e lo Snapdragon 865: proprio le presunte specifiche trapelate la settimana scorsa a proposito di Mi 10T Pro.

Come al solito da Xiaomi tutto tace e non è dato di sapere nulla né sull'effettiva esistenza del device né sulla possibile data di uscita. Intanto comincia a farsi strada anche un altro modello: il Mi 10 Ultra è stato certificato da Google! Un indizio per il debutto in India oppure il super flagship è in arrivo anche alle nostre latitudini? Dita incrociate!

Ecco i primi presunti render ufficiali di Xiaomi Mi 10T Pro

Mi 10T Pro 5G official renders. pic.twitter.com/43SSOCVyou — Tech in Deep (@TechinDeep) September 11, 2020

Dal profilo Twitter di @TechinDeep sembra che siano trapelati i primi render ufficiali di Xiaomi MI 10T Pro. Queste immagini, dunque, confermano quelli che erano stati i leak delle scorse settimane, mostrando ancora una volta la presenza di una quad-camera posteriore da 108MP.

Sempre secondo questa fonte, poi, il prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 649 euro ed i 699 euro. Non abbiamo, però, ulteriori conferme a riguardo, quindi prendete con le pinze questo dato.

Toccata e fuga per Xiaomi Mi 10T Pro su Amazon Spagna | Aggiornamento 11/09 ore 14.45

The renderings of the two new models of Xiaomi 10T. The configuration mentioned a month ago. The standard version is Snapdragon 865+64MP, and the price of 6+128GB is equivalent to RMB 4.4K. This configuration is considered cheap in overseas markets and should be able to.. (1/2) — Digital Chat Station (@StationChat) September 11, 2020

Neanche il tempo di far uscire i primi render ufficiali dello smartphone che già sono comparsi i primi placeholder di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro su Amazon Spagna, come accadde per POCO X3. A differenza però del mid range, questi sono subito spariti dall'e-commerce, ma il noto leaker Digital Chat Station è riuscito a cogliere uno screenshot di tutte le configurazioni del prossimo modello della gamma Mi 10, di cui sarebbero comparsi anche i prezzi, che andrebbero a confermare le indiscrezioni poco sopra, generando non pochi dubbi. Dubbi mirati anche per il prezzo del Mi 10T standard, che invece era stato piazzato a 547 €.

Ovviamente, essendo stato subito rimosso da Amazon, non sappiamo minimamente se è stato un errore dello stesso store o se queste immagini sono in qualche modo fake, fatto sta che le voci per Mi 10T Pro e Mi 10T si fanno sempre più insistenti ed il nuovo smartphone di Xiaomi fa già tanta gola a molti.

