Xiaomi Mi 10T Pro potrebbe debuttare come Redmi K40

La compagnia cinese presenterà a stretto giro la nuova gamma Xiaomi Mi 10T, composta da un modello base, una variante Pro e una versione Lite (sempre più tangibile). Qui trovate tutti i dettagli sul trittico in arrivo ed una curiosa ipotesi: uno di questi smartphone è stato avvistato con il numero di modello M2007J35G. Si tratterebbe del misterioso smartphone con il nome in codice Apollo, comparso perfino su GeekBench durante l'estate. Ed ora DigitalChatStation “rivela” che il dispositivo Apollo debutterà anche in patria, con display a 144 Hz e sotto l'egida di Redmi: che si tratti del prossimo Redmi K40?

Redmi K40 con display a 144 Hz e nome in codice Apollo: si tratta della versione cinese di Xiaomi Mi 10T Pro?

Il prossimo flagship di Redmi è stato protagonista di una valanga di indiscrezioni e tra quelle più vecchie c'è proprio la presenza di un pannello con refresh rate a 144 Hz. Il leaker cinese – tramite Weibo – si limita esclusivamente ad affermare che il dispositivo Apollo arriverà in patria con Redmi. Inoltre il post è accompagnato da un'immagine delle impostazioni dello schermo del dispositivo, che mostra la possibilità di impostare vari livelli di refresh rate, culminando a 144 Hz. Nelle screenshot, la possibilità di selezionare la frequenza preferita viene accompagnata da una frase emblematica (e scontata): la durata della batteria del dispositivo diminuirà in base all'aumento del refresh rate.

Lo smartphone in questione potrebbe essere Redmi K40 ed arrivare in Cina come variante asiatica del nostro Xiaomi Mi 10T (o Mi 10T Pro). Quest'ultimo dovrebbe avere dalla sua un pannello LCD a 144 Hz, con un punch hole ed un lettore d'impronte digitali laterale. I due modelli saranno lo stesso smartphone? Ovviamente al momento non vi è una risposta certa, ma il rapporto tra la serie T di Xiaomi e la K di Redmi non è di certo un segreto.

