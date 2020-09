Continuiamo a scoprire cosa si nasconde dentro a Xiaomi Mi 10 Ultra, una delle macchine più performanti nella costellazione degli smartphone. Il flagship ha già conquistato il podio di DxOMark, grazie anche ad uno zoom finora imbattuto, infranto record in termini di ricarica ed ha un display di altissima qualità. Non contento di ciò, al suo interno troviamo un'altra tecnologia finora inedita in ambito smartphone. Mi riferisco alla funzione RAMDISK, che alcuni di voi potrebbero aver già sentito nominare ma quasi sicuramente non in ambito telefonico.

Xiaomi Mi 10 Ultra sfrutta la tecnologia RAMDISK per essere ancora più rapido

Il comparto hardware dello Xiaomi Mi 10 Ultra è formato dallo Snapdragon 865 di Qualcomm. Questa piattaforma permette l'utilizzo di moduli RAM LPDDR5, le cui velocità eccedono e non di poco quello della memoria interna. Parliamo di una velocità massima di 44 GB/s, ben sopra ai 1.700 MB/s in lettura e 750 MB/s in scrittura dello storage UFS 3.1.

Ed è qui che nasce la tecnologia RAMDISK, abbracciata da Xiaomi per rendere l'esecuzione di alcune app più veloce del normale. Mi 10 Ultra è in grado di installare i giochi nella RAM, sfruttando un'apposita porzione di allocamento. Xiaomi ha spiegato che, per fare ciò, viene presa metà della RAM presente: l'esempio ci mostra 6 su 12 GB e 8 su 16 GB. Tuttavia, non è chiaro se ciò avvenga anche con la versione da 8 GB.

Questa modalità non soltanto rende l'installazione (e disinstallazione) decisamente più rapida, ma anche e soprattutto l'esecuzione dei giochi così salvati. Come spiegato dalla stessa Xiaomi, questa feature permette di accelerare del 40-60% i tempi di installazione e caricamento. Bisogna considerare, però, che la tecnologia RAMDISK rimane attiva fintanto che lo smartphone è acceso. Spegnerlo significa perdere tutti i dati salvati nella memoria RAM.

Inoltre, c'è da considerare che questa funzione è attiva scaricando le app dallo store cinese di Xiaomi, mentre non è detto che sia attiva con il Google Play Store. È altresì probabile che il problema non si ponga, dato che Xiaomi Mi 10 Ultra potrebbe non varcare mai i confini della Cina. Anche se l'ultima certificazione ricevuta sembrerebbe indicare il contrario.

