Xiaomi Mi 10 Ultra conquista la vetta di Master Lu e Antutu | Agosto 2020

Da qualche settimana, ormai, abbiamo visto l'ascesa sul mercato di Xiaomi Mi 10 Ultra. Si tratta dell'ultimo dispositivo del brand cinese che, sotto diversi aspetti, è riuscito a migliorare le performance del suo precedente modello. Dando un'occhiata ai risultati raggiunti, infatti, pare che la pensino così anche tante altre testate e giornalisti. Come non essere daccordo, dunque, con loro, soprattutto dopo aver dato uno sguardo alla classifica di Master Lu di agosto 2020.

Aggiornamento 02/09: oltre a Master Lu, il super flagship di Xiaomi conquista anche Antutu. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Mi 10 Ultra raggiunge 187.91 punti su Master Lu

Xiaomi Mi 10 Ultra conquista la vetta della classifica di Master Lu, con 187,91 punti. Questo smartphone, dunque, conferma la potenza del proprio hardware, guidato da un SoC Qualcomm Snapdragon 865 con prestazioni da super top di gamma. Non è tanto da meno, però, anche la nuova famiglia iQOO 5, con la versione standard che si piazza al secondo posto per pochissimo, totalizzando 185,03 punti. Segue, poi, iQOO 5 Pro con 183,49 punti.

Vediamo come all'interno di questa classifica rientrino anche smartphone meno blasonati, perlomeno qui in Europa. Al quarto posto, infatti, figura Vivo S7, che si pone davanti ad OPPO K7 e Realme V5. Nulla da fare, invece, per Samsung Galaxy Note 20 Ultra che, forse inaspettatamente, occupa solo la settima posizione, con 176,09 punti.

Xiaomi Mi 10 Ultra batte tutti su Antutu: ecco la classifica di Agosto 2020

Dopo aver conquistato la vetta di Master Lu, Xiaomi Mi 10 Ultra si piazza anche in cima alla classifica di Antutu per il mese di agosto 2020. Per quanto riguarda il re di luglio – OPPO Find X2 Pro – il flagship è sceso in sesta posizione. Di seguito trovate la classifica completa.

Mi 10 Ultra iQOO 5 ROG Phone 3 Black Shark 3S Vivo X50 Pro+ OPPO Find X2 Pro OPPO Find X2 Mi 10 Pro iQOO Neo 3 Redmi k30 Pro

Come si evince dalla lista di dispositivi, in termini di hardware la classifica è monopolizzata dallo Snapdragon 865, fatta eccezione per il ROG Phone 3, mosso dal chipset 865+.

