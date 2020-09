Xiaomi Mi 10 Ultra: migliori cover, pellicole ed accessori

Il nuovo super top di gamma di Xiaomi ha debuttato durante il mese di agosto e a distanza di settimane dal lancio continua a riservare sorprese. Mentre l'azienda svela pian piano i segreti celati all'interno del dispositivo (come nel caso della tecnologia RAMDISK), cominciano ad arrivare indiscrezioni leggermente insistenti in merito al possibile rilascio di una versione internazionale. Il dispositivo è stato certificato da Google e la stessa compagnia non sembra di certo restia ad aggiunte alla gamma Mi 10, come nel caso del modello “economico” in arrivo in Italia. Insomma, tira aria di Xiaomi Mi 10 Ultra in versione Global e per ingannare l'attesa… diamo un'occhiata alle migliori cover, pellicole ed accessori dedicate al flagship!

Migliori cover, pellicole ed accessori per Xiaomi Mi 10 Ultra

GearBest

AliExpress

Com'è facile intuire, trattandosi di un dispositivo disponibile per ora solo in patria, la scelta di cover e pellicole dedicate è alquanto ridotta. Tuttavia, in caso di rilascio della presunta versione Global dello Xiaomi Mi 10 Ultra, di certo i principali store andranno ad arricchirsi di proposte. Restiamo in attesa di saperne di più: non appena arriveranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu