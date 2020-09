Xiaomi Mi 10 Ultra è in grado di guidare un auto a distanza

Lo Xiaomi Mi 10 Ultra non smette di stupirci: fotocamera da primato, prestazioni da record, RAM con tecnologia inedita, funzionalità da gaming PC, una ricarica potentissima ed un display di altissimo livello. Senza contare che ne esiste anche una variante dotata di selfie camera sotto allo schermo, anche se non sarà per tutti e ci vorrà ancora tempo. Ma non dimentichiamoci che Mi 10 Ultra è un top di gamma dotato di 5G, come tutti gli esponenti high-end del 2020. Le reti di nuova generazione apriranno nuovi scenari di utilizzo, come dimostra la possibilità di controllare un'automobile a distanza.

Il 5G di Xiaomi Mi 10 Ultra lo rende capace di pilotare veicoli in remoto

Grazie all'utilizzo della piattaforma hardware targata Qualcomm, Xiaomi Mi 10 Ultra può sfruttare il modem Snapdragon X55 per connettersi al 5G. Tralasciando le velocità maggiorate, il principale vantaggio delle nuove reti mobili è la riduzione della latenza di connessione. Se con l'attuale standard 4G ci attestiamo su un minimo di circa 20 millisecondi, con quello 5G si può scendere fino a soltanto 1 millisecondo. Per il momento questi traguardi sono ancora lontani per i piani telefonici commerciali, ma si avvicineranno con lo sviluppo delle reti nel mondo.

Nel frattempo, Xiaomi ci dimostra cosa saremo in grado di fare, in questo caso con Xiaomi Mi 10 Ultra. Avere una latenza così bassa permetterà di svolgere mansioni che non avremmo mai immaginato di poter fare da smartphone. L'ultimo poster ci parla della possibilità di manovrare un veicolo con moltissimo distacco, dato che si parla di migliaia di chilometri di distanza. Nell'immagine vediamo una dimostrazione dell'interfaccia a schermo, con una UI pensata per guidare l'auto come se fosse in un videogioco.

Chiaramente si tratta di un qualcosa di poco più che embrionale, sia per il 5G non ancora completamente sviluppato, sia per la mancanza di leggi stradali che regolino una cosa del genere. Ma è uno sguardo ad un futuro non così lontano, in cui iniziare a ripensare il concetto di mobilità.

