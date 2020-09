Tra le tante specifiche di spessore con cui è costituito Xiaomi Mi 10 Ultra, ce n'è una, software, passata in “secondo piano”: il Game Tuner. Sviluppato nell'ambito della GPU personalizzabile del premium phone del colosso cinese, esso permette di raggiungere livelli grafici a livello PC durante le sessioni di gioco.

Xiaomi Mi 10 Ultra: tanti parametri GPU settabili grazie a Game Tuner

Il Game Tuner è un sistema integrato nella funzione software da gaming Game Turbo 4.0, esclusiva di Xiaomi Mi 10 Ultra. Con esso è possibile settare i parametri della GPU durante le sessioni di gioco in 5 modalità diverse: standard, a risparmio energetico, bilanciate, di alta qualità e personalizzate. Tutte queste sono pensate per tanti giochi diversi, adattandosi al meglio in ogni situazione.

Inoltre, con questa funzione è possibile settare vari miglioramenti specifici alla grafica di Xiaomi Mi 10 Ultra, come l'anti-alising che renderizza al meglio gli elementi sullo schermo e facendo riferimento a giochi cinesi come Peace Elite, questa funzione li farà rendere al meglio come non mai. Un'altra importante funzione è il filtro anisotropico che filtra, proprio come sui PC, la texture superficiale durante i cambi di angolo di visione.

Per la texture in più è possibile migliorarne la qualità al fine di ottenere un mondo di gioco molto realistico. Anche perché, di default Xiaomi Mi 10 Ultra tende a prediligere la velocità di gioco alla qualità dell'immagine, ma grazie al Game Tuner è possibile cambiare la priorità, rendendolo quindi più vicino a quello che è il realismo dei videogiochi. Ovviamente non siamo ancora propriamente al livello raggiunto sui PC, soprattutto Desktop, da gaming ma è un passo verso una nuova dimensione dei giochi per mobile.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu