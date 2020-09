Quando credevamo che il nuovo flagship Xiaomi Mi 10 Ultra avesse finito di stupirci, un nuovo video hands on che lo mostra con fotocamera sotto al display ha destato l'attenzione dei fan, speranzosi che la soluzione del brand con questa tecnologia sia proprio l'ultimo arrivato.

Xiaomi Mi 10 Ultra: un video interno mostra le differenze della versione con fotocamera sotto al display

Il brand aveva annunciato qualche giorno fa la sua soluzione con fotocamera sotto al display, ma dalle prime immagini non era chiaro se si trattasse di Xiaomi Mi 10 Ultra. Questo video venuto fuori da Weibo o meglio, da un blogger che è riuscito a fare un hands on del dispositivo, confrontandolo poi con quello standard. Questa versione speciale proviene direttamente da fonti interne, e differisce da quello già sul mercato semplicemente per la disposizione della selfie camera (ma il video non dovrebbe essere comunque fake).

Come annuncia lo stesso blogger, che si dice davvero appagato dall'esperienza avuta è che questa versione di Xiaomi Mi 10 Ultra sia ancora un'acerba “early beta“, quindi siamo praticamente a zero in vista della commercializzazione. Infatti, il prototipo potrebbe essere adibito semplicemente alle dimostrazioni e quindi non è assolutamente detto possa arrivare in tempi brevi sul mercato. O quanto meno, non prima del 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu