Xiaomi Mi 10 Ultra in arrivo in Europa: Xiaomi Spagna anticipa la bomba

Ultimamente si è parlato tanto di Mi 10T e Mi 10T Pro, le nuove aggiunte alla gamma top del brand cinese riservate al mercato internazionale. Nonostante ciò, la speranza di vedere lo Xiaomi Mi 10 Ultra in Europa non è mai scemata: parliamo di un vero e proprio concentrato di tecnologia, in grado di conquistare la vetta di DxOMark come miglior camera phone. Il super top di gamma è stato avvistato in una certificazione di Google ed ora arriva l'ennesimo scossone, direttamente da Xiaomi Spagna!

Xiaomi Mi 10 Ultra: ennesimo indizio per il debutto in Europa, stavolta da Xiaomi Spagna

¡Hola #MiFans! Tengo algo muy especial para compartir con los ULTRA Mi Fans. ¿Eres tú un Mi Fan de verdad? Cuéntamelo y podrás probar algo ULTRA exclusivo. I have something special to share only with the ULTRA Mi Fans. Are you a real Mi Fan? Tell me and you can try something. pic.twitter.com/qn31dTxB3g — Andrew Wong (@AndrewWong20) September 15, 2020

Il Country Manager della divisione spagnola di Xiaomi ha lanciato un contest molto particolare, che permetterà a tre fortunati Mi Fan di provare qualcosa di “Ultra esclusivo”. Una scelta di parole di certo non casuale e un chiaro riferimento allo Xiaomi Mi 10 Ultra: che si tratti di un indizio del lancio della versione Global in Europa?

Il contest è stato pubblicato anche sul portale della Mi Community (lo trovate in fonte), altro dettaglio che fa ben sperare: non si tratta di un evento isolato, ma di qualcosa di ufficiale. Le novità non finiscono qui: i vincitori potranno provare in anteprima questo misterioso prodotto il prossimo 28 settembre, negli uffici di Madrid di Xiaomi.

Il comunicato riporta la seguente frase: “se non vivi a Madrid, non preoccuparti che non finisca qui, abbiamo già un'altra ULTRA sorpresa in arrivo nei prossimi giorni”. Insomma, Xiaomi Mi 10 Ultra potrebbe non essere l'unico dispositivo in arrivo. Che sia previsto anche una versione Global di Redmi K30 Ultra? Ovviamente non vi è alcuna certezza e la frase incriminata potrebbe indicare sorprese che nulla hanno a che vedere con gli smartphone. Oppure – la fantasia galoppa – il device di Redmi potrebbe arrivare in Europa sotto l'egida di POCO, magari come il presunto X3 Pro avvistato qualche tempo fa.

Tornando allo Xiaomi Mi 10 Ultra, il fatto che l'iniziativa di Xiaomi Spagna sia fissata per il 28 settembre indica che il debutto europeo potrebbe avvenire nel corso del mese di ottobre. Sottolineiamo ancora una volta che si tratta solo di un'ipotesi e che restiamo in attesa di una conferma da parte di Xiaomi.

