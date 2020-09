Xiaomi Mi 10 Ultra: come installare la Xiaomi.eu ROM

Lo Xiaomi Mi 10 Ultra potrebbe arrivare in Europa, ma nel dubbio vi vogliamo spiegare come installare la custom ROM sviluppata dal team Xiaomi.eu. Essendo un modello ideato con in mente esclusivamente la platea cinese, per Mi 10 Ultra è disponibile solo la MIUI 12 China Stable. Se mai uscirà dai confini della madrepatria sarà realizzata anche una MIUI 12 Global e/o EEA, limando i “difetti” della ROM cinese. Nel frattempo, grazie al lavoro svolto dai ragazzi di Xiaomi.eu possiamo avere una ROM dotata di lingua italiana, servizi Google e senza le app superflue per noi occidentali.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

Xiaomi Mi 10 Ultra e Xiaomi.eu: ecco come installare la ROM “occidentalizzata”

Sblocco del bootloader

Il primo passo da fare con Xiaomi Mi 10 Ultra, come per ogni altri dispositivo Xiaomi, è lo sblocco del bootloader. Senza di esso non è possibile proseguire con la procedura di installazione di una custom ROM come nel caso della Xiaomi.eu. Trovate la guida generale nella nostra pagina dedicata.

Installazione custom recovery TWRP

Una volta sbloccato il bootloader di Xiaomi Mi 10 Ultra, il passo successivo è quello di installare una custom recovery come la TWRP. Una prima versione (non ufficiale) la potete trovare qui:

Scarica la TWRP Unofficial per Xiaomi Mi 10 Ultra

Munitevi di un PC Windows con ADB e Fastboot (riavviate se li avete appena installati) ed un cavo USB per il collegamento dello smartphone al PC, il quale dovrà avere la batteria almeno al 75%, onde evitare possibili problemi. Una volta scaricata la TWRP, spostate il file nella cartella di ADB (a regola “C:\adb“).

Spegnete lo smartphone; Premete assieme Tasto Power + Volume Giù per entrare nella modalità Fastboot; Collegate lo smartphone al PC; Nella cartella “adb” tenete premuto il tasto Shift, cliccate col tasto destro del mouse e selezionate “Apri finestra PowerShell qui” oppure “Apri una finestra di comando qui” (a seconda di quale versione di Windows avete); Verificate che lo smartphone sia rilevato con il comando “fastboot devices“, a seguito del quale dovrebbe comparire una stringa alfanumerica con la scritta “fastboot“; Scrivete “fastboot flash recovery -nomefile-.img” per avviare l'installazione della TWRP; PS: al posto di -nomefile- dovreste scrivere il nome del file TWRP da installare. Questo perché potrebbero uscire versioni rinnovate della TWRP, con nome differente dalla precedente. Terminata l'installazione, scrivete “fastboot reboot” e, mentre si riavvia, tenete premuto il tasto Volume+ per entrare in modalità TWRP.

Installazione Xiaomi.eu ROM

A questo punto il vostro Xiaomi Mi 10 Ultra è pronto per l'installazione della ROM di Xiaomi.eu.

Da spento, tenete premuto il Tasto Power + Volume Su per entrare nella modalità TWRP; Vi consigliamo di fare “Wipe/Format Data” per cancellare tutti i dati ed eseguire così un'installazione pulita; Selezionate “Mount“, collegate lo smartphone al PC e copiate nella sua memoria interna la custom ROM che potete scaricare a questo link; Cliccate su “Install”, selezionate il file ZIP della ROM e fate swipe in basso per avviare l'installazione (ci vorrà qualche minuto); Finita l'installazione, selezionate “Wipe cache/dalvik“, fate swipe in basso (ci vorrà qualche altro minuto) e, alla fine, cliccate su “Reboot System“.

Se avete fatto tutto bene, a questo punto l'installazione è completa.

