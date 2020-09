Se c'è una line up di smartphone di fascia alta che più va avanti e più si migliora, quella è senza dubbio Xiaomi Mi 10, compresa di Pro e Ultra. Stavolta, il miglioramento è tutto per il comparto audio e della vibrazione, grazie alla collaborazione tra il brand ed il servizio musicale QQ Music, che porta grosse novità in merito.

Xiaomi Mi 10/Pro/Ultra: supporto all'audio a più di 10W e vibrazione 4D grazie a QQ Music

A rivelare quest'interessante collaborazione con QQ Music è stata la stessa Xiaomi tramite WeChat. Ma cosa porta, nel concreto, questa partnership? Essa aggiunge al già ottimo audio di Xiaomi Mi 10, Pro e Ultra il supporto per musica con potenza superiore ai 10W, ma non solo: infatti, vengono implementati gli effetti sonori con vibrazione 4D, già integrata nei flagship 2020.

Ma come migliora l'esperienza della vibrazione 4D? Molto semplicemente, tutto parte dalla presenza di motori lineari in asse X, che permettono un sistema di vibrazione superiore a quello standard lineare in asse Z. Questa implementazione audio tra i Xiaomi Mi 10 e QQ Music permetterà quindi di avere un feedback molto più semplice e pulito, anche nelle varie situazioni di gioco. Per attivarlo, l'utente dovrà aprire l'app QQ Music, cliccare sullo switch degli effetti sonori e attivare la vibrazione 4D.

Ma quali sono i modelli specifici che riceveranno questa miglioria dell'audio grazie a QQ Music? Più che i modelli di Xiaomi Mi 10/Pro/Ultra, le versioni software MIUI di questi ultimi hanno delle differenze sostanziali: per Mi 10 e Mi 10 Pro, la versione Beta 12.20.8.28, mentre per Mi 10 Ultra la 12.20.8.27 Beta e 12.0.8 Stabile. Ovviamente, il tutto è attualmente riferito alla sola versione Cina, e non si conoscono dettagli in merito ad un arrivo Global.

