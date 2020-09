MIUI 12.1 debutta su Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Redmi K30 Pro

C'è molto fermento in casa Xiaomi: oltre all'aggiornamento ad Android 11, il trittico formato da Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Redmi K30 Pro si sta aggiornando alla MIUI 12.1. La nuova major release da poco fornita da Google è stata prontamente adoperata dalla casa cinese. Contestualmente a ciò, il team software continua a portare avanti i lavori di sviluppo della propria interfaccia. La MIUI 12 è stata particolarmente apprezzata dalla community, fra revisione grafica e funzioni introdotte, pertanto non vediamo l'ora di vedere cosa cambierà in concreto con la 12.1.

I top di gamma Xiaomi e Redmi iniziano ad aggiornarsi alla MIUI 12.1

Inizialmente il rilascio di Android 11 è avvenuto a bordo di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, per poi giungere anche su Redmi K30 Pro. Trattandosi dei primi aggiornamenti, nonché in fase Stable Beta, ci vorrà ancora tempo prima che la MIUI 12.1 sia pienamente apprezzabile. Ma è comunque già testabile con le proprie mani, grazie al lavoro effettuato dai ragazzi del progetto Xiaomi EU: trovate le rispettive ROM nell'articolo dedicato.

Quali sono le novità della MIUI 12.1?

Ci vorranno le prime Closed Beta per capire le effettive novità che vedremo a bordo della MIUI 12.1, anche se qualcosa già sappiamo. Per esempio, i modelli dotati di sensore ID nello schermo riceveranno nuove animazioni di sblocco, configurabili tramite l'app Temi. Ad essere ulteriormente personalizzabile sarà anche l'Always-On Display, non solo nella grafica ma anche nelle features, potendo nascondere elementi quali batteria, contapassi e notifiche.

Parlando di sicurezza, nella MIUI 12.1 dovrebbe fare il suo debutto la tastiera sicura, con cui randomizzare la posizione dei numeri durante l'immissione dei PIN. Inoltre, App Vault sarà rinnovata, aderendo alla nuova grafica adottata con la MIUI 12, così come quella del Meteo.

