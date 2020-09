Xiaomi e Mercedes ancora insieme: dal 7 settembre parte il Tour con Mi 10 Ultra

Solo qualche settimana fa è uscita la notizia della collaborazione tra Xiaomi e Mercedes in merito alla produzione di un'edizione speciale del monopattino elettrico del brand cinese. Ad oggi, dunque, pare che tale accordo coinvolga anche altri progetti ed altri tipi di prodotti. Nel corso di queste ore, infatti, ci è giunta notizia di un nuovo Tour di Mercedes-Benz che, sfruttando i propri SUV, si dirigerà verso ovest. Quale sarà il compagno di viaggio, però?

Via all'esplorazione con i SUV Mercedes e…Mi 10 Ultra!

Avete capito bene: Xiaomi Mi 10 Ultra sarà proprio il compagno di viaggio di tutti coloro che prenderanno parte al prossimo Tour in SUV di Mercedes-Benz. Questo progetto dovrebbe partire a breve, dal 7 settembre, e proseguirà per diversi giorni. Non siamo riusciti a carpire altre importanti informazioni a riguardo, ma pare che tale viaggio parta da Dunhuang, in Cina, per proseguire poi verso ovest.

Come indicato anche nella locandina, Mi 10 Ultra prenderà parte a questa iniziativa, espandendo così i suoi orizzonti. Non è da sottovalutare, infatti, una collaborazione di questo tipo, con un brand così prestigioso come Mercedes. Qualcosa di molto simile a quanto fatto in passato da OnePlus con McLaren, Huawei con Porsche e OPPO con Lamborghini.

