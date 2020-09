Il VP di Xiaomi vende le proprie azioni e diventa un Paperone

Nella storia della telefonia, Xiaomi è senz'altro una delle aziende che ha raggiunto il successo in relativamente poco tempo. Al contrario di colossi come Apple, Samsung e Huawei, operative da decenni, è nata “soltanto” 10 anni fa. Ed in questi anni i suoi creatori hanno messo da parte un discreto gruzzoletto. Basti pensare che Lei Jun, uno dei suoi creatori, ha un patrimonio stimato per 21 miliardi di dollari. Evidentemente non vuole essere da meno anche Lin Bin, uno dei vari co-fondatori, la cui cessione di quote azionarie ha generato un incasso altissimo.

Lin Bin cede 350 milioni di azioni Xiaomi per una somma stratosferica

È notizia di questi giorni, infatti, che l'attuale vice presidente Lin Bin ha venduto 350 milioni di azioni del gruppo Xiaomi al prezzo di circa 19 yuan l'una, per un totale di ben 7 miliardi. Convertendola nella nostra valuta, la somma si attesta sugli 868 milioni di euro. Il tutto ha avuto inizio durante agosto, nel quale Lin vendette azioni Xiaomi per 3 giorni consecutivi, in seguito alla pubblicazione del rapporto finanziario del secondo trimestre 2020. Un azione che ha persino portato uno scossone negativo all'andamento di Xiaomi, dato che la vendita di molte azioni può portare ad un indebolimento delle stesse.

Ad inizio anno alcuni dirigenti massimi di Xiaomi promisero di non ridurre la propria partecipazione azionaria. Non soltanto Lei Jun, ma anche il CFO Zhou Shouzi, mentre altri dirigenti, fra cui Lin Bin, non fecero altrettanto. Forse anche per questo la sua partecipazione nel gruppo Xiaomi è stata ridiscussa questa estate, con voci che addirittura lo davano prossimo alle dimissioni. Fra luglio ed agosto, Lin Bin è stato spostato dalla divisione mobile, affidata ad Adam Zeng Xuezhong, ex CEO e vice presidente di ZTE.

