Il vostro Xiaomi è lento? Ecco come tenere pulita la memoria

Avete un modello Xiaomi (ma anche Redmi o POCO) e avete constatato che il vostro dispositivo è diventato lento nel tempo? Per quanto gli smartphone siano sempre più prestanti, è sempre necessario eseguire la giusta dose di manutenzione per farli rimanere tali. Specialmente quando si ha a che fare con un terminale non propriamente di fascia alta, quindi con componenti hardware limitate per venire incontro ai costi di produzione. In particolar modo la memoria, elemento che spesso si sottovaluta quando si tratta di fare menutenzione.

Xiaomi e MIUI, smartphone lento? Come cancellare i files inutili della Galleria

A quanto pare diversi utenti stanno segnalando un problema relativo alla MIUI 12 e 11 di Xiaomi e alla creazione di files inutili che rendono lo smartphone lento. Questi finiscono per congestionare la memoria e di conseguenza rallentare lo smartphone Xiaomi di turno. L'elemento che ha questa problematica è la Galleria di Xiaomi, l'app incaricata di organizzare i files multimediali che abbiamo nel telefono. Se si possiede un modello dotato di espandibilità via microSD, selezionandola come punto di archiviazione si rischia di congestionare pure questa.

Come vedete in questo screenshot, la Galleria della MIUI 12/11 di Xiaomi provoca la creazione degli inutili files con estensione .miuigallery. Oltre al fatto che questi files dovrebbero essere nascosti, non è chiaro quale sia il loro scopo: potrebbero essere files temporanei, ma questi vengono creati anche soltanto al lancio dell'app Galleria. Inoltre, anche cancellandoli manualmente si ricreano automaticamente nelle sessioni successive, per lo scorno degli utenti.

Qual è il modo per bypassare questo problema, quindi? Come si fa notare nella community XDA, l'unico metodo funzionante è l'installazione della versione 2.2.16.19 dell'app MIUI Galleria. Dato che non è ancora stata rilasciata stabilmente per tutti, potete scaricarla direttamente da APKMirror.

