Ricorderete, nel caso non ci riuscite vi rinfreschiamo la memoria, di come Lei Jun, CEO di Xiaomi, e Dong Mingzhu, la CEO di Gree Electronics, avessero messo in vista i loro punti di vista sulla competitività interna cinese. Ebbene, i due colossi asiatici hanno firmato un importante accordo per il settore dei condizionatori d'aria, ma anche della climatizzazione in generale, dove Gree è leader mondiale.

Gree Electronics pronta ad investire quasi 500 milioni di euro nei condizionatori d'aria di Xiaomi

Questo grande accordo arrivato tra Xiaomi e Gree Electronics mette anzitutto da parte le presunte voci di inimicizia tra i due colossi cinesi, in più porta ingenti somme d'investimento, circa 3.5 miliardi di yuan che al cambio sono circa 440 milioni di euro, da parte di Gree per il settore dei condizionatori, o comunque più in generale della climatizzazione, migliorando il catalogo di prodotti del brand di Lei Jun. Ma questo non è l'unico obiettivo dei due brand: infatti, in futuro la collaborazione porterà a nuovi fondi ed investimenti industriali, servizi finanziari e la creazione di nuovi progetti congiunti.

Di questo, tra l'altro, ne è fermamente convinto il Presidente di Xiaomi Group Wang Xiang, che conferma come l'accordo con Gree Electronics porterà a breve i suoi frutti. Questo potrebbe aprire uno scenario nel settore della climatizzazione non indifferente per Xiaomi, che vedrebbe finalmente esportare i propri prodotti su mercato Global, data la potenza di distribuzione del marchio Gree.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu