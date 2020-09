Xiaomi brevetta una nuova funzione per bloccare le chiamate spam

Mentre i riflettori sono tutti puntati sul prossimo Redmi Note 10, i vari Mi 10T e – soprattutto – la MIUI 12, Xiaomi ha silenziosamente brevettato un nuovo sistema per bloccare le chiamate spam, una funzionalità che potrebbe rivelarsi parecchio interessante anche alle nostre latitudini, visto il fenomeno delle chiamate moleste a scopo promozionale e simili. Ma di cosa si tratta esattamente?

Nuovo brevetto per Xiaomi, stavolta dedicato ad una nuova funzionalità per bloccare le chiamate spam in modo automatico

Il dettaglio più strano di questo nuovo brevetto di Xiaomi è il fatto che sia stato depositato niente meno che il 29 ottobre 2014. L'approvazione è arrivata il 4 settembre 2020: insomma, solo sei anni di tempo prima di avere il via libera. Forse il motivo è da ricercarsi nella complessità di questa tecnologia, ma al momento non è dato di sapere il motivo di questo “ritardo”. Quello che è certo è che il documento di Xiaomi parla di una funzione per bloccare le chiamate in arrivo, ovviamente spam, e fa riferimento sia ad un metodo che ad un dispositivo.

Il funzionamento di questa novità sarebbe alquanto semplice: la nuova tecnologia mira a bloccare le chiamante mentre sono in dirittura d'arrivo, identificando con precisione il numero ed evitando che il telefono dell'utente squilli. In pratica si tratterebbe di un sistema alla stregua di quanto avviene con alcuni client email, che identificano determinali messaggi come spam e li spostano in automatico nella cartella dedicata, senza notifiche per l'utente.

Per ora si sa poco o nulla di questa tecnologia e non sappiamo ancora quali saranno gli usi da parte di Xiaomi. Che la compagnia di Lei Jun abbia intenzione di integrare una funzionalità avanzata nella MIUI? Oppure si tratta di una novità che potrebbe essere implementata lato hardware sui futuri smartphone? Al momento non è dato di sapere quale sia il destino del blocco chiamate spam: inoltre si tratta di un brevetto e come al solito in questi casi non è detto che questo si trasformi necessariamente in realtà.

