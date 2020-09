Xiaomi festeggia il 10° anniversario con i Funko Pop di Mitu, disponibili su AliExpress

Quest'anno si celebra il decimo compleanno di Xiaomi e per l'occasione la compagnia cinese ha presentato il potentissimo Mi 10 Ultra, la straordinaria Mi TV LUX Transparent e… delle action figure in stile Funko Pop raffiguranti Mitu (o Mi Bunny se preferite), la simpatica mascotte del brand! Se siete degli appassionati dell'azienda e non vi tirate indietro di fronte a nessun gadget, allora adorerete di certo questa novità!

Xiaomi lancia i Funko Pop di Mitu, finalmente in vendita anche per noi su AliExpress

I Funko Pop di Mitu, dopo il lancio in patria, sono finalmente disponibili anche per noi occidentali grazie ad AliExpress. Qui trovate la pagina dedicata dove potrete acquistare sia una della statuine (a 16€) che il bundle completo, il quale include tutti e nove i personaggi.

Prima di procedere con l'acquisto vi segnaliamo che non è possibile scegliere il vostro Mitu preferito, ma si potrà scegliere solo una Mystery Box, in cui troverete un action figure casuale. Come anticipato poco sopra è anche possibile acquistare il pacchetto completo che comprende i 9 Mitu, ma la cifra (120€) è da veri collezionisti.

