Il vostro Xiaomi ha la fotocamera lenta? Ecco come risolvere

Dopo mesi ed anni di utilizzo, uno smartphone può andare incontro a dei rallentamenti del sistema, anche nel caso dei modelli Xiaomi e della loro fotocamera. L'applicazione fotografica potrebbe non risultare più scattante come i primi tempi, specialmente per i modelli meno performanti in circolazione. Un aspetto che può risultare un malus non da poco, in quei contesti in cui è necessario che il soggetto venga immortalato nel minor tempo possibile. In questa rapida guida vi vogliamo spiegare un breve e semplice metodo per risolvere questa penalità.

Il problema di lag della fotocamera negli smartphone Xiaomi è relativo all'accumulo di dati all'interno della memoria cache. Un qualcosa di facilmente risolvibile ma che molto difficilmente gli utenti meno esperti sanno come arginare.

Il metodo principale per eliminare il lag dell'app Fotocamera negli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO è il seguente:

Apri l'app Fotocamera Clicca sulle tre linee in alto a desta Selezionate “Impostazioni” Avviate l'ultima voce di ripristino delle impostazioni di default

Potrebbe capitare, però, che il ripristino dell'app non sia sufficiente a ridare sprint alla fotocamera. In tal caso, ecco cosa potete fare:

Andate in “Impostazioni/App/Gestisci app“ Andate in “Fotocamera” e cliccate su “Cancella dati” e “Pulisci cache“

Se avete seguito queste due procedura, adesso l'app fotografica del vostro Xiaomi dovrebbe tornare a funzionare come si deve.

