Se c'è una cosa a cui nemmeno le compagnie di tecnologia cinesi sanno rinunciare, quella è la tradizione. Più specificamente, alle feste popolari della Cina, come l'importantissima Festa di metà autunno, a cui Xiaomi ha voluto rendere omaggio con un box di moon cake tradizionali molto particolare.

Xiaomi: il moon cake box per la Festa di metà autunno diventa una tastiera musicale

Prima di raccontare come Xiaomi ha omaggiato la Festa di metà autunno con il suo moon cake box, è bene spiegare di cosa si tratta questa festa molto importante per la Cina. Quindi, cos'è la Festa di metà autunno? La Zhongqiujie (中秋节) è una festività legata alla celebrazione della Luna e la fine del raccolto autunnale (dato che i cinesi affondano le loro radici nell'agricoltura) e che nel tempo è arrivata anche negli altri paesi di influenza cinese.

Xiaomi, vuoi per celebrare (come fa ogni anno) la festività, che quest'anno capiterà il 1° ottobre 2020, vuoi perché ha celebrato da poco il suo 10° anniversario, ha ben pensato di creare un box di moon cake (dolce tipico della festa, infatti è proprio definito torta lunare) che alla sua apertura, si dispiega in altre 8 mini-scatole, ognuna di queste con un suono diverso, come a diventare una tastiera musicale. Esiste in quattro colori diversi.

Gli altri anni Xiaomi aveva comunque lanciato le sue moon cake box con vari temi, come l'Exploring the Moon del 2018 o le torte lunari dedicate all'Universo del 2019. Ma quanto costa questa divertente quanto golosa scatola? Non tanto, a dire il vero, in quanto sarà necessario spendere un prezzo di 199 yuan, circa 24 €, per potervi gustare queste delizie (e considerate che una torta lunare non è solo molto calorica, ma anche davvero grande).

