Xiaomi e Fengmi lanciano un nuovo (e costosissimo) proiettore 4K

Da un po' di tempo a questa parte, nell'ecosistema Xiaomi abbiamo assistito all'ingresso di vari proiettori, come nel caso di questo nuovo Xiaomi Fengmi 4K Max Laser Projector. In precedenza ne abbiamo visto di svariati: di compatti ed economici ma anche di di prodotti più costosi. Il nuovo dispositivo targato Fengmi appartiene proprio a quest'ultima categoria, essendo stato listato sui rivenditori a ben 27.999 yuan, pari a circa 3500€. Ma quali sono le caratteristiche che ne fanno lievitare così tanto il prezzo?

LEGGI ANCHE:

Xiaomi lancia la nuova base di ricarica wireless power bank da 30W

Xiaomi Fengmi 4K Max Laser Projector è il nuovo proiettore per chi vuole il meglio

Come anticipa il nome stesso, Xiaomi Fengmi 4K Max Laser Projector ha dalla sua una risoluzione elevata in 4K. Realizzato da Fengmi Technology, una delle varie sussidiarie di Xiaomi, permette di spalmare i pixel su una diagonale che spazia dai 100″ ai 200″. Una diagonale piuttosto generosa, perfetta per coloro che dispongono di uno spazio adeguato per potersi gustare uno schermo così ampio. Si tratta di un prodotto definito “di qualità cinematografica”, grazie ad uno schermo non riflettivo Fresnel su un frame in metallo anodizzato da 8 mm. Questo elemento permette di avere un contrasto 10 volte superiore se comparato ad un muro bianco, senza essere troppo intaccato dalla luce ambientale.

A supporto di questa diagonale c'è anche una luminosità pari a ben 4500 ANSI Lumen, in grado così di offrire un ampio color gamut e contrasto dinamico. Ciò è permesso anche dalla tecnologia proprietaria FAV, con cui ottimizzare l'immagine ed offrire il supporto HDR10+ e HLG. A completare il comparto multimediale c'è anche un impianto sonoro FFA. Tutta questa componentistica è contenuta in una scocca che misura 608 x 389 x 140 mm, assemblata in metallo fuso CNC e con un'estetica ben rifinita. Dal punto di vista software, il proiettore è mosso dal sistema FengOS, studiato per offrire un'esperienza adeguata ad uno schermo dalla grossa diagonale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu