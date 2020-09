Xiaomi brevetta un device con due pop-up camera davvero singolari

Siamo abituati a vedere, ormai, design sempre più particolari, soprattutto all'interno dei brevetti di alcuni brand. Tra questi, dunque, troviamo sicuramente Xiaomi che, in ogni istante, sembra essere in fermento su un nuovo progetto. Da poco, infatti, pare essere comparso online un nuovo dispositivo, probabilmente un prototipo, caratterizzato dalla presenza di due pop-up camera inclinate in maniera singolare.

Pop-up camera angolate, con tutti i sensori fotografici

Dando un'occhiata più da vicino ai render sviluppati da LetsGoDigital, vediamo come Xiaomi abbia provato a personalizzare il concetto di pop-up camera. Dalle foto, infatti, si evince come queste presentino un'angolazione molto particolare, contenendo al loro interno tutti i sensori fotografici dello smartphone. Questo dispositivo, infatti, sia sulla parte anteriore che su quella posteriore non presenta alcun modulo fotografico.

Questa potrebbe essere una valida alternativa ai fori nel display e ai moduli fotografici sporgenti, che ormai troviamo sulla maggior parte dei device presenti là fuori. Bisogna anche dire, però, che forse i tempi non sono ancora troppo maturi, dato che sarebbe necessaria una miniaturizzazione ancora migliore di tali componenti. Al di là di questo, comunque, non crediamo che tale dispositivo sia effettivamente un vero e proprio modello che vedremo a breve sul mercato. Si tratta, come sempre, più che altro di un esercizio di stile.

