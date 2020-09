Questo aspiratore compatto Xiaomi pulisce il 99% dei germi a soli 26€

Lo Xiaomi Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner appartiene alla sempre più florida categoria degli aspiratori, ma con un design ben diverso dai soliti prodotti. Non siamo di fronte ad un aspirapolvere verticale o ad un robot autonomo, bensì ad un dispositivo ben più compatto e portatile. Ma il produttore ha voluto comunque creare un prodotto potente, essendo dotato di un motore in grado di spingersi fino ai 100.000 RPM.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mijia Electric Shaver è il nuovo rasoio elettrico in collaborazione con Braun

Xiaomi Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner è il nuovo aspiratore portatile

Date le sue dimensioni compatte, Xiaomi Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner è stato dotato giocoforza di un cavo per la fornitura di elettricità. Non è un dispositivo wireless, quindi, ma è un aspetto necessario per ottenere questo alto grado di potenza, altrimenti difficile da raggiungere con una batteria in grado di stare in questa scocca. Il succitato motore a 100.000 RPM ottiene una potenza di aspirazione di 12 kPa, con un sistema a ciclone multi-vertice.

Tramite la bocchetta larga 20 cm è così in grado di aspirare fino al 99,97% delle particelle grandi soltanto 0,3 µ. Ma non finisce qua: lo Xiaomi Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner è dotato anche di un sistema UV-C, con il sistema ad ultravioletti che, in accoppiata ad un deumidificatore che eroga aria calda fino a 50° C, elimina il 99% dei germi ed il 90% degli acari.

Lo Xiaomi Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner viene venduto in Cina ad un prezzo di 199 yuan, pari a circa 26€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu