Xiaomi: come partecipare al test di Android 11 con MIUI 12 Global Beta

Oltre ad OPPO, Vivo, OnePlus e Realme, Xiaomi è stato uno dei produttori iniziali ad abbracciare la fase di beta testing di Android 11. I primi modelli che hanno beneficiato della ROM Beta sono stati Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, ma anche Redmi K30 Pro, POCO F2 Pro e Mi CC9 Pro in Cina. Finora, però, il programma di testing delle ROM beta è rimasto limitato alla sola Cina, dato anche che l'azienda ha deciso di restringere le Beta fuori dalla madrepatria.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi narra l’evoluzione della ricarica rapida, da 5W a 120W

Android 11 in arrivo anche sui modelli Global di Xiaomi: come partecipare a Mi Pilot

Ci sono nuovi indizi che ci suggeriscono la volontà da parte di Xiaomi di portare il Beta Testing di Android 11 anche sotto forma di MIUI 12 Global Beta. Un post sul forum arabo ha dato il via alle danze per il programma Mi Pilot nel paese, per la prima volta fuori dalla Cina. Per quanto la notizia di per sé non ci riguardi, evidenzia come Xiaomi stia espandendo il programma beta ad altri paesi. E dato che l'Arabia non è certo un paese chiave, non ci viene da escludere che nei prossimi giorni avvenga lo stesso per i paesi Global.

Come per la Cina, il test di Android 11 Beta è disponibile unicamente per Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e POCO F2 Pro. Trattandosi di un programma Mi Pilot per gli utenti MIUI 12 Global Beta, potete provare a compilare il form per effettuare la richiesta, se foste fra i possessori di uno dei succitati modelli. Non vi garantiamo che possiate essere scelti, ma tentar non nuoce.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu