Xiaomi e Android 10: ecco quali modelli sono stati aggiornati

Parallelamente alla MIUI 12, prosegue (seppur con meno lena) il porting di Android 10 a bordo degli smartphone Xiaomi, Redmi, POCO e Black Shark. Vista la moltitudine di modelli disponibili nel catalogo, il produttore sta cercando di tenerli quanto più aggiornati possibile. Tuttavia, se la MIUI risulta sempre molto aggiornata, lo stesso non si può dire per la versione di Android. Tolti i top di gamma delle ultime generazioni, non è sempre detto che un modello di fascia medio/alta abbia l'ultimo firmware di Google. Per questo abbiamo voluto creare un articolo dedicato in cui possiate trovare una lista completa con tutti i modelli aggiornati ad Android 10. Ovviamente dalla lista sono esclusi tutti quei dispositivi che escono dalla fabbrica con già Android 10 a bordo.

Ultimo aggiornamento: 23 settembre

Xiaomi porta Android 10 sui propri smartphone: ecco i modelli già aggiornati

Prima di stilare l'elenco dei modelli Xiaomi con Android 10, vi vogliamo svelare un semplice “trucchetto” per scoprirlo da soli. Se volete scoprirlo, vi basta leggere questo articolo. Detto questo, vediamo quali smartphone sono già stati aggiornati:

Modello Da quale versione Indice XIAOMI

REDMI

POCO

BLACK SHARK XIAOMI Xiaomi Mi 9 V11.0.5.0.QFAMIXM (Global) V11.0.5.0.QFAEUXM (EEA) V11.0.2.0.QFACNXM (China) Xiaomi Mi 9 Pro 5G V11.0.6.0.QFXCNXM (China) Xiaomi Mi 9 SE V11.0.2.0.QFBMIXM (Global) V11.0.2.0.QFBEUXM (EEA) V11.0.2.0.QFBCNXM (China) Xiaomi Mi 9 Lite (CC9) V11.0.1.0.QFCMIXM (Global) V11.0.1.0.QFCEUXM (EEA) V11.0.1.0.QFCCNXM (China) Xiaomi Mi 9T V11.0.4.0.QFJMIXM (Global) V11.0.4.0.QFJEUXM (EEA) Xiaomi Mi 9T Pro V11.0.3.0.QFKMIXM (Global) V11.0.3.0.QFKEUXM (EEA) Xiaomi Xiaomi Mi 8 V11.0.3.0.QEAMIXM (Global) V11.0.6.0.QEACNXM (China) Xiaomi Mi 8 Pro V11.0.3.0.QECMIXM (Global) V11.0.1.0.QECCNXM (China) Xiaomi Mi 8 Transparent V11.0.2.0.QEHCNXM (China) Xiaomi Mi 8 SE V11.0.2.0.QEBCNXM (China) Xiaomi Mi 8 Lite V11.0.1.0.QDTMIXM (Global) V11.0.2.0.QDTCNXM (China) Xiaomi Mi Note 10 (CC9 Pro) V11.1.2.0.QFDMIXM (Global) V11.1.1.0.QFDEUXM (EEA) V11.1.1.0.QFDCNXM (China) Xiaomi Mi MIX 3 V11.0.3.0.QEEMIXM (Global) V11.0.1.0.QEECNXM (China) Xiaomi Mi MIX 2S V11.0.3.0.QDGMIXM (Global) V11.0.1.0.QDGCNXM (China) Xiaomi Mi Max 3 V11.0.1.0.QEDMIXM (Global) V11.0.4.0.QEDCNXM (China) Xiaomi Mi A3 V11.0.14.0.QFQMIXM (Global) Xiaomi Mi A2 V11.0.4.0.QDIMIXM (Global) Xiaomi Mi A2 Lite V11.0.2.0.QDLMIXM (Global) REDMI Redmi K20 V11.0.4.0.QFJMIXM (Global) V11.0.4.0.QFJCNXM (China) Redmi K20 Pro V11.0.1.0.QFKMIXM (Global) V11.0.2.0.QFKCNXM (China) Redmi K20 Pro Premium Edition V11.0.2.0.QFKCNXM (Global) Redmi Note 8 Pro V11.0.4.0.QGGMIXM (Global) V11.0.3.0.QGGEUXM (EEA) V11.0.3.0.QGGCNXM (China) Redmi Note 7 (7S) V11.0.1.0.QFGMIXM (Global) V11.0.1.0.QFGEUXM (EEA) V11.0.2.0.QFGCNXM (China) Redmi Note 7 Pro V11.0.1.0.QFHCNXM (China) Redmi 8A V11.0.1.0.QCPMIXM (Global) V11.0.1.0.QCPEUXM (EEA) V11.0.3.0.QCPCNXM (China) Redmi 8A Pro/Dual V11.0.1.0.QCQIDXM (Indonesia) Redmi 7 V11.0.2.0.QFLCNXM (China) Redmi 7A V11.0.3.0.QCMMIXM (Global) V11.0.1.0.QCMCNXM (China) Redmi Y3 V11.0.1.0.QFLCNXM (China) POCO POCO F1 V11.0.4.0.QEJMIXM (Global) BLACK SHARK Black Shark 2 Joy UI DLTR20042310S00MQ0

