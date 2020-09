Non solo ottimi smartphone nella fascia alta e media, come gli ultimi arrivati V20 che potranno dire la loro nella fascia di prezzo, ma Vivo produce anche entry-level per chi ha budget ridotto e quindi completa la gamma Y con il nuovo Y12s, avvistato con le specifiche principali su Google Play Console.

Vivo Y12s: ecco tutte le specifiche rivelate su Google Play Console

Senza troppi fronzoli, il prossimo Vivo Y12s è una versione rivisitata al ribasso del fratello maggiore Y12, arrivato su Google Play Console qualche mese fa. Infatti, se guardiamo alle specifiche, il SoC MediaTek Helio P35, la RAM da 3 GB, la GPU PowerVR GE8320 ed il display con drop notch, di cui non è stata specificata la diagonale, con risoluzione solo HD+ (1600 x 720 pixel) indica la natura low cost di questo smartphone.

Anche la ricarica, non rapida, da 5V 2A della batteria lascia intendere che sarà un telefono della fascia bassa di prezzo, ma quello che è interessante di Vivo Y12s è che ha ottenuto varie certificazioni anche non cinesi, soprattutto ha ricevuto una certificazione europea. Quindi, è accertato che arriverà in versione Global.

Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito a questo nuovo low cost Vivo Y12s, soprattutto per quanto riguarda data di uscita e prezzo.

