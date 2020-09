Vivo X50 Pro+ cambia look con la Alexander Wang Edition

Non molto tempo fa vi abbiamo parlato dell'uscita sul mercato di un prodotto davvero interessante, ovvero Vivo X50 Pro+. Qui troviamo tutto il meglio che la tecnologia per smartphone può offrire, con un Qualcomm Snapdragon 865, memoria RAM da 12GB e tanto altro. Si tratta del fiore all'occhiello del brand cinese, che in patria gode di un'ottima considerazione da parte del pubblico. Come è accaduto anche in altre occasioni, però, l'azienda ha deciso di collaborare ancora una volta con un marchio di lusso, proponendo la Alexander Wang Edition per questo smartphone.

Vivo X50 Pro+ Alexander Wang arriverà solo in Cina

Secondo le ultime news ufficiali, Vivo X50 Pro+ Alexander Wang Edition è pronto al debutto. Non è la prima volta che prende vita questa collaborazione tra i due brand, dato che anche Vivo X30 era stato coinvolto in tale progetto. Dunque, il top di gamma dell'azienda cinese diventa ancora più di lusso, in questa versione che modifica solo parte della sua estetica. Tutte le caratteristiche tecniche, infatti, rimangono le medesime.

Questo dispositivo verrà venduto solo in Cina e sarà possibile preordinarlo a partire dal 17 settembre sul sito web dell'azienda. A livello di prezzo, quindi, si resta più o meno sempre sulla stessa cifra: la versione da 12/256GB viene venduta a 5.998 yuan, dunque circa 745 euro.

