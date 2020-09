Vivo Watch: prime immagini dal vivo e data di lancio ufficiale

Al contrario della maggioranza dei produttori, Vivo conserva un'anima conservativa nell'approccio al mercato. Pur producendo una quantità smodata di smartphone (nel 2019 se ne contano circa 50), di accessori non ne ha molti in catalogo. A parte qualche cuffia e cavetti vari, sullo store ufficiale ci sono quasi soltanto telefoni e gadget annessi. Ma le cose dovrebbero cambiare a breve e un primo indizio l'abbiamo avuto con la registrazione del brand Vivo Watch. Non è un mistero che l'azienda stia lavorando a quello che sarà il suo primo smartwatch e adesso abbiamo anche le prime presunte immagini render.

Aggiornamento 19/09: dopo la data arriva anche un teaser video, che conferma ancora una volta il design dello smartwatch. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Lo smartwatch Vivo viene rivelato in queste prime immagini tecniche

Postate su Twitter da uno dei vari leaker di settore, le immagini ci mostrano uno smartwatch piuttosto tradizionale. Dandole per vere, Vivo Watch adotterebbe un design circolare, con un display attorniato da una cornice ben evidente. Mentre quello sinistro è pulito, sul lato destro si evidenziano due tasti fisici, con i quali immaginiamo ci si muova attraverso l'interfaccia software.

Guardando il retro, Vivo Watch ha l'ormai onnipresente sensore per i battiti cardiaci, permettendo allo smartwatch il monitoraggio dei dati fisici. Sempre sul posteriore ci sono due pin magnetici, i quali verranno utilizzati per la ricarica tramite o una dock o un cavetto apposito. Notiamo anche la presenza di un cinturino intercambiabile, potendo essere così sganciato dal quadrante ed essere sostituito con quello che più preferiamo. Per il momento le informazioni finiscono qua, sia in merito alle specifiche che alla finestra di lancio.

La prima certificazione: l'indossabile passa per l'ente 3C

Il lancio del primo smartwatch targato Vivo Watch sarebbe imminente o quasi. Lo testimonierebbe la certificazione 3C da poco ricevuta, solitamente a ridosso della presentazione ufficiale. La certificazione ci fa sapere che sarà possibile ricaricarlo a 5V 1A.

Vivo Watch viene certificato dal Bluetooth SIG

Non è una novità che Vivo stia lavorando sul proprio smartwatch. A conferma di ciò, infatti, ci giunge notizia di una nuova importante certificazione di questo prodotto, che ora riceve anche la certificazione del Bluetooth SIG. Mancherebbe davvero poco, quindi, alla sua uscita sul mercato.

All'interno di questi documenti il numero in codice del modello è W2056. Viene confermata la presenza, quindi, del Bluetooth 5.0. Non sono presenti molte altre informazioni in merito, sebbene queste siano uscite già con la precedente certificazione 3C, avvenuta sempre in Cina. Restiamo in attesa, quindi, di ulteriori news a riguardo.

Lo smartwatch di Vivo è sempre più vicino e c'è anche… una smart TV (?)

Ad agosto abbiamo avuto modo di ammirare il presunto Vivo Watch in alcuni render decisamente convincenti (ma ricordiamo: l'ultima parola spetta sempre alla compagnia cinese). Lo smartwatch arriverà con un display rotondo, una ghiera numerata e tre tasti fisici lungo il lato destro della scocca. Dopo brevetti e certificazioni, ora ci si mette anche DigitalChatStation, affermando di aver messo gli occhi sulla versione “maschile” da 46 mm. Stando a quanto riportato dal leaker cinese, Vivo Watch arriverà tra due mesi, quindi l'uscita sarebbe in programma nel corso del Q4, prima della fine del 2020.

Sempre secondo il leaker, l'indossabile avrà un display OLED a colori e sarà dotato di NFC, cardiofrequenzimetro, monitoraggio SpO2 ed altre funzionalità (probabilmente anche varie modalità sportive). In termini di dimensioni è lecito immaginare che il modello da 46 mm sarà accompagnato da una variante di 42 mm.

Purtroppo non sono emersi altri dettagli, ma siamo certi che i leak non finiscono qui e che arriveranno altre novità. Per concludere, il leaker cinese sgancia anche una piccola bomba: Vivo sarebbe al lavoro su una propria serie di smart TV a schermo piatto, sulla scia di OnePlus e Realme (a cui si aggiungerà prossimamente anche OPPO).

Vivo Watch si mostra nelle prime immagini da vivo

Il leaker DigitalChatStation torna nuovamente su Vivo Watch, questa volta con una prima immagine dal vivo ed una panoramica delle specifiche tecniche. A proposito delle caratteristiche, il primo smartwatch di Vivo – sempre secondo l'insider – avrà dalla sua un pannello AMOLED circolare, con un corpo in acciaio inossidabile ed un cinturino in pelle. Previste due varianti, rispettivamente da 42 e 46 mm.

Non vengono specificate le dimensioni della batteria, ma pare che il dispositivo avrà un'autonomia fino a 18 giorni. Lato software dovremmo trovare una versione della FunTouch OS dedicata agli indossabili. Le specifiche continuano con il supporto NFC, un sensore per il monitoraggio dell'attività cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), Bluetooth 5.1 e player musicale. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 1000 yuan, circa 123€ al cambio.

Il lancio dovrebbe essere previsto per il mese di settembre, precisamente il 22 del mese (secondo un rivenditore cinese). Al momento manca ancora una conferma ufficiale e restiamo in attesa di ulteriori novità.

Svelata la data di lancio ufficiale di Vivo Watch: c'è anche un video teaser! | Aggiornamento 19/09

Abbiamo finalmente una data di lancio ufficiale per Vivo Watch. Come già preventivato, infatti, questo dispositivo verrà presentato il 22 settembre. Vivo ha allegato, tra l'altro, anche un poster nel quale mostra i render ufficiali dei vari modelli, tutti con quadrante rotondo ma con colorazioni differenti. Anche la cassa, probabilmente in alluminio, sarà diversa a seconda del modello acquistato. Vediamo, infatti, come siano presenti il colore nero, l'argento ed il bronzo.

Manca solo l'ufficialità in merito al prezzo, che sicuramente vedremo in fase di presentazione. Nel frattempo il nuovo smartwatch è stato anche protagonista di un breve video promozionale, che trovate in basso.

Design, colorazioni e stile ricevono un'ulteriore conferma: Vivo Watch si preannuncia come un indossabile di tutto rispetto. Inoltre, il leaker che ha pubblicato la clip svela che forse il dispositivo potrebbe arrivare anche in India e quindi avere una variante destinata al mercato globale.

