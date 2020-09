Tutto sull'imaging: questo è il diktat di Vivo per la gamma smartphone 2020. Dopo aver mostrato i prestanti X50, il selfie-phone mid-range S7 e l'entry-level Y20, il colosso cinese lancerà la nuova gamma di cameraphone 5G V20, di cui sono venute fuori le prime immagini, specifiche, presunto prezzo e uscita.

Vivo V20: ecco le prime immagini, specifiche, presunto prezzo e uscita

Come possiamo osservare dalle prime immagini della serie Vivo V20, essi saranno smartphone che seguiranno nel design i fratelli maggiori X50 ed S7, cioè con il modulo fotocamera posteriore con sensore principale più grande e gli altri accessori più ridimensionati. Anche sul davanti, confermano la loro essenza di selfie-phone, visto il doppio sensore frontale, di cui uno sarà da ben 44 MP, proprio come il già citato S7 (possibile sia anche la stessa configurazione).

Ma in cosa differiscono i nuovi selfie-phone Vivo V20? Sostanzialmente, dovrebbe arrivare in 3 versioni, con quelle superiori che avranno un SoC Snapdragon 765, cioè quello standard ed il Pro, mentre la versione SE, quella entry-level, monterà uno Snapdragon 665, quindi sarà solo LTE. Vivo V20 SE sarà dotato inoltre di ricarica rapida da 33W.

Quanto al prezzo ed all'uscita, non si hanno ancora notizie ufficiali, ma non dovrebbe essere distante dal prezzo del precedessore V19, circa 26.990 rupie (circa 311 €), almeno per la variante standard, mentre per l'uscita è prevista per il 25 ottobre 2020, in occasione della festività indiana Dusshera, in quanto la serie di selfie-phone verrà lanciata prima in India.

