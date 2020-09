Vivo supera Samsung nelle vendite, ma non in Cina

Alcuni dei brand più famosi in Asia, qui sono quasi sconosciuti. Tra questi troviamo, dunque, anche Vivo, che ancora non si è decisa a sbarcare in veste ufficiale qui in Europa. Nell'attesa di questo momento, quindi, l'azienda continua a macinare successi dall'altra parte del mondo. Tanto che, secondo gli ultimi dati, è riuscita anche a superare Samsung nelle vendite. Dove ha raggiunto questo importante risultato?

Vivo ha conquistato l'Indonesia

Dando uno sguardo agli ultimi dati, pare che Vivo sia diventato il primo brand in Indonesia in termini di vendita. Allo stato attuale, infatti, l'azienda cinese guida questa classifica, superando anche Samsung. Questo, però, solo in Indonesia, dove il marchio si è imposto con una quota di mercato del 21,2%, triplicando quasi la sua presenza in questa regione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Samsung, per darvi un termine di paragone, si è attestata per ora sul 19,6%.

Attualmente i brand cinesi stanno letteralmente spopolando, principalmente per l'ottimo rapporto qualità-prezzo offerto dai propri dispositivi. Basti pensare che, sempre in Indonesia, i brand cinesi rappresentano attualmente oltre il 73,3% delle spedizioni totali di smartphone all'interno del Paese, solo nel secondo trimestre del 2020.

