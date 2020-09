L'ultimo brevetto del produttore cinese ci ha mostrato alcune delle possibili novità per il brand, con un dispositivo dotato di periscopio ed un retro bicolore (con un look piacevole). Comunque si tratta pur sempre del brevetto e di conseguenza non è dato di sapere se e quando vedrà la luce questo device. Meglio restare con i piedi per terra… o forse no? Quest'oggi Vivo ha presentato una novità “magica”: uno smartphone dotato di un vetro elettrocromico, in grado di cambiare colore in base alle esigenze dell'utente. Ma come funziona questa novità?

Vivo ha in programma uno smartphone con vetro elettrocromico

La breve clip mostrata dall'azienda cinese ci mostra la tecnologia di Vivo con vetro elettrocromico (o elettrocromatico se preferite) per smartphone in azione. La fotocamera del dispositivo è oscurata, forse per non mostrare un layout inedito in arrivo su nuovi modelli. Per quanto riguarda il video in questione, lo trovate in basso.

Lo scopo di questa tecnologia è decisamente semplice: grazie all'adozione di un vetro elettrocromico, i produttori potranno lanciare sul mercato smartphone “neutri”. Sarà poi l'utente finale a scegliere la colorazione più consona alle proprie esigenze; inoltre è possibile cambiare colore un'infinità di volte e i consumatori non saranno più ancorati ad un'unica scelta cromatica.

Il pannello utilizza una lega di ossido di indio e stagno, la quale viene applicata alla superficie del vetro; questa può condurre elettricità e applicando tensione a basso voltaggio è possibile cambiare la composizione delle molecole e di conseguenza i colori. Secondo quanto spiegato dalla stessa Vivo, questa tecnologia può essere utilizzata sì per cambiare la colorazione della back cover, ma in futuro potrà essere sfruttata anche come una forma di “notifica” (cambiando colore all'arrivo di messaggi, chiamate o all'attivazione di una sveglia o di un promemoria).

Al momento l'azienda cinese non si sbilancia, ma il buon DigitalChatStation colpisce ancora. Il leaker cinese ha pubblicato un video in cui si vede uno smartphone con vetro elettrocromico in azione, affermando che questa novità tecnologia arriverà nel corso del 2021.

