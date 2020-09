Mattinata dedicata all'imaging, quella di Vivo. Infatti, durante l'evento Vision+, il brand ha non solo tenuto una conferenza in merito al nuovo concorso fotografico in collaborazione con National Geographic, ma ha presentato anche il nuovo e migliorato sensore fotocamera con tecnologia RGBW, che arriverà presto su smartphone.

Vivo: il suo sensore fotocamera RGBW permetterà foto più luminose dei sensori RGGB e RYYB

La premessa con cui partiamo a raccontarvi del nuovo sensore fotocamera di Vivo, è che non è esattamente una prima volta, in quanto questo tipo di sensore RGBW esiste già da tempo. Il brand però l'ha portato ad un livello più alto, dato che dovrebbe risolvere tutti i problemi relativi al colore delle fotografie. Come? Rimuovendo la dominanza del verde che i sensori tradizionali RGGB posseggono. Esso inoltre dovrebbe essere anche più prestante rispetto al sensore tipico degli ultimi flagship Huawei con tecnologia RYYB, che sfrutta invece il giallo.

Vivo infatti è riuscita a risolvere i problemi iniziali del sensore fotocamera array unico RGBW portando la cattura della luce a fino il 160% in più rispetto ad altre soluzioni, migliorando sia l'esperienza visiva, sia la qualità fotografica degli scatti. Attualmente, il brand ha nei piani di lanciare questo sensore su i propri smartphone nel 2021, ma non è escluso che possano utilizzarlo anche altri marchi.

