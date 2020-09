Quando si tratta di imaging, uno dei brand produttori di smartphone più attenti in questo settore è sicuramente Vivo, che con la sua gamma top X50 sta ottenendo risultati di livello. Per questo, il colosso cinese terrà un evento, chiamato Vivo Vision+, dove verrà presentata una nuova tecnologia mobile votata proprio all'immagine.

Vivo: l'evento Vision+ porterà una nuova tecnologia per l'imaging da smartphone

La didascalia della pagina Weibo di Vivo è molto criptica in merito a quanto verrà presentato il 7 settembre 2020 nell'evento Vision+. Infatti, nel poster ufficiale troviamo un fascio di lusce che interseca su un varco dove si vede una città più ombrato, al tramonto. Molto probabilmente, stiamo parlando di una nuova modalità fotografica, o di visualizzazione video, in quanto si parla di una conferenza per l'imaging ed i media, in collaborazione con National Geographic.

Lo stesso brand nel post dichiara:” Nel mondo visivo di Vivo, l'alternanza delle quattro stagioni è una faccenda tra noi stessi e la natura, utilizziamo la tecnologia come connessione tra noi ed il mondo, come se fosse la nostra tela di autoespressione“. Che possa essere quindi una funzione software che ci fa decidere in che stagione è ambientata la nostra fotografia? O Vivo spinge per il suo smartphone dotato di back cover elettrocromica? Tutti i dubbi sono rinviati a lunedì, 7 settembre 2020.

