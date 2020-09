Qualche giorno fa, il brand cinese specializzato anche in rugged UMIDIGI ha presentato il suo smartphone entry-level A7S, con la particolarità del termometro ad infrarossi ad un prezzo davvero economico. Il brand però replicherà a breve con uno smartphone con specifiche superiori ma sempre con lo strumento per la temperatura, UMIDIGI A9 Pro.

UMIDIGI A9 Pro con termometro ad infrarossi senza rinunciare alla qualità della quad camera

Design e specifiche

Guardando al design, UMIDIGI A9 Pro riprende il form factor che contraddistingue soprattutto la fascia media del 2020, con il suo modulo fotocamera con camera bump. A differenza dell'A7S però, A9 Pro è dotato di quad camera, oltre ovviamente al termometro ad infrarossi. Per quanto riguarda i sensori, abbiamo quello principale da 48 MP, un grandangolare da 16 MP, 5 MP per il sensore macro e 5 MP per il sensore di profondità. La selfie camera, chiusa in un notch a goccia, è da 24 MP.

Passando alla memoria, UMIDIGI A9 Pro è dotato di 4/6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage espandibile. Per il SoC, c'è una soluzione MediaTek Helio P60 Octa-Core, con il display si è scelto invece un pannello Full HD+ da 6.3″ (2340 x 1080 pixel). Non mancano poi sensore di impronte posteriore, riconoscimento del volto, Bluetooth 4.2 e Jack da 3.5 mm. Infine, la batteria sarà un ampio modulo da 4150 mAh. Il sistema operativo è Android 10 stock.

UMIDIGI A9 Pro – Prezzo e disponibilità

Il nuovo UMIDIGI A9 Pro arriverà quindi su AliExpress ad un prezzo molto interessante di 133 € per la versione 4/64, mentre 161 € saranno necessari per la versione 4/128 ed infine 186 € è il costo della versione massima da 6/128. Il nostro consiglio è mettere lo smartphone nel carrello ed attendere l'annuncio ufficiale, perché potreste acquistarlo ad un prezzo inferiore.

