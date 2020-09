UMIDIGI A7S: il primo entry level con termometro ad infrarossi AI è ufficiale

Qualche settimana fa il brand cinese ha lanciato un nuovo device, ovvero UMIDIGI A7. Questo dispositivo, appartenente alla fascia low-cost, ha saputo catturare la nostra attenzione per diversi motivi, non ultimo il rapporto qualità-prezzo. Sembra, però, che l'azienda non si sia affatto fermata con questo prodotto, annunciando l'esistenza di un altro modello della stessa famiglia, UMIDIGI A7S, il primo entry level ad avere dalla sua un termometro ad infrarossi AI: ecco tutto quello che c'è da sapere su scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

UMIDIGI A7S è ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sull'entry level con termometro ad infrarossi AI

Design e caratteristiche

Il fatto di avere uno smartphone dotato di un termometro IR non è di certo una novità: a giugno Honor ha presentato il suo Play 4 Pro, dotato di questa feature. Nonostante ciò si tratta di un dispositivo di fascia medio alta, protagonista anche di alcuni, scandalosi rigonfiamenti di prezzo (ovviamente non ad opera dell'azienda). Ebbene, UMIDIGI A7S introduce il termometro ad infrarossi AI per tutti, grazie alla sua natura entry level.

Lo smartphone, sulla parte posteriore, monta un sensore ad infrarossi in grado di rilevare la temperatura del corpo senza alcun contatto. Sicuramente si tratta di una funzione molto utile, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria su scala mondiale.

In termini di design il telefono presenta un look già collaudato: troviamo, dunque, un display LCD da 6.53″ HD+ con rapporto in 20:9 ed un notch a goccia, il quale ospita la selfie camera da 8 MP. Il retro presenta una scocca 3D con texture anti-impronte ed una tripla fotocamera da 13 + 8 + 2 MP (con grandangolo) inserita in un modulo rettangolare. Questo presenta anche un sensore aggiuntivo, ossia il termometro ad infrarossi AI.

Lato hardware, UMIDIGI A7S è mosso dal chipset MediaTek MT6737, soluzione quad-core fino a 1.25 GHz, con GPU ARM Mali-T720-MP1, 2 GB di RAM e 32 GB di storage (espandibile fino a 128 GB tramite microSD). La batteria è un'unità da 4.150 mAh, ricaricabile tramite un ingresso USB Type-C.

Come funziona il termometro ad infrarossi AI

Come sottolineato, UMIDIGI A7S è il primo smartphone entry level dotato di un termometro ad infrarossi AI; il sensore dedicato è ospitato dal modulo fotografico presente sul retro ed il suo funzionamento è semplicissimo. Basterà avvicinare il termometro al soggetto, senza alcun contatto, ed utilizzare il software installato nello smartphone per visualizzare il risultato. Niente di più semplice! Inoltre lungo il bordo sinistro è presente un pratico pulsante fisico per richiamare al volo la funzione di termometro IR.

Scheda tecnica

dimensioni di 164 x 77.14 x 9.45 mm per un peso di 195 grammi ;

per un peso di ; display LCD da 6.53″ con risoluzione HD+ e rapporto in 20:9;

con risoluzione e rapporto in 20:9; processore MediaTek MT6737 fino a 1.25 GHz;

fino a 1.25 GHz; GPU ARM Mali-T720-MP1;

2 GB di RAM;

di RAM; 32 GB di storage espandibile tramite microSD ;

di storage espandibile tramite ; tripla fotocamera da 13 + 8 + 2 MP con apertura f/1.8, grandangolo FOV 120° e sensore di profondità;

con apertura f/1.8, FOV 120° e sensore di profondità; termometro ad infrarossi AI integrato richiamabile anche tramite pulsante laterale;

integrato richiamabile anche tramite pulsante laterale; selfie camera da 8 MP con apertura f/1.8;

con apertura f/1.8; batteria da 4.150 mah con ricarica da 5W;

con ricarica da 5W; supporto Dual SIM 4G , Bluetooth 4.0, Wi-Fi, Type-C , slot 2 + 1;

, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, , slot 2 + 1; sistema operativo Android 10 Go.

UMIDIGI A7S ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di UMIDIGI A7S è di 86€ tramite la pagina dedicata presente su AliExpress (la trovate qui), dove potrete risparmiare 1.73€ utilizzando il Coupon venditore. Per farlo basterà cliccare sul tasto Ottieni Coupon presente sotto il prezzo di vendita. Comunque, nonostante il dispositivo sia già presente le vendite globali cominceranno il 21 settembre: di certo non mancheranno ulteriori sconti per quella data, quindi – se siete interessati – inserite il prodotto nel carrello in attesa del lancio.

