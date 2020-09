Finalmente ci siamo, sta per iniziare una nuova era per i rugged phone. Infatti, Ulefone lancerà a breve il primissimo smartphone della categoria con connessione 5G: Armor 8 5G, con specifiche sicuramente superiori ad altri rugged usciti finora.

Aggiornamento 17/09: finalmente ufficiale il nuovo e primo rugged 5G, l'Ulefone Armor 8 5G, dalle specifiche davvero interessanti. Trovate tutto in fondo all'articolo.

Ulefone Armor 8 5G: tutto su specifiche, prezzo e uscita del primo rugged 5G

Design e specifiche

Il nuovo Ulefone Armor 8 5G riprende sostanzialmente le linee di design del fratello gemello 4G LTE. Quello che cambia, sono le specifiche hardware sotto scocca, a partire dal SoC, un MediaTek Dimensity 800, che quindi introduce lo smartphone rugged alla nuova tecnologia di connessione. Passando poi per il display, esso mantiene la stessa diagonale del precedente da 6.1″ con drop notch, ma dovrebbe essere Full HD+.

Per quanto riguarda la fotocamera, confermato un modulo triplo con però quello principale da 64 MP. Per la memoria, con Armor 8 5G troviamo 8 GB di RAM e ben 256 GB di storage espandibile. Infine, troviamo una batteria da 5080 mAh, mentre il sistema è Android 10. Non mancano ovviamente le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G che contraddistinguono un rugged.

Armor 8 5G – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Armor 8 5G sarà disponibile per tutti dal mese di novembre 2020, mentre non è stato ancora comunicato il prezzo di vendita.

