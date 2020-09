TSMC fa registrare un fatturato record ad agosto, nonostante il forfait di Huawei

Da quello che abbiamo potuto apprendere poco fa, TSMC sembra non aver risentito più di tanto del ban di Huawei. Questi due brand, infatti, non potranno più collaborare per la produzione di chipset del colosso cinese, un situazione dunque che danneggia entrambe le aziende. Nonostante questo, però, pare che il chipmaker più grande al mondo non ne abbia fatto un grosso problema, continuando a sviluppare nuove soluzioni in tale campo, comei nuovi chip da 3nm e 5nm. Questo ha portato, quindi, a totalizzare un fatturato record nel mese di agosto.

TSMC ha guadagnato più di 4,2 miliardi di dollari

Dando un'occhiata all'ultimo report dell'azienda, pare che nel mese di agosto sia stato stabilito un record in termini di fatturato. Osservando i numeri, infatti, notiamo come abbia raggiunto un guadagno di 4,2 miliardi di dollari, solo nel mese di agosto. Questo vuol dire, quindi, che rispetto allo stesso periodo dell'anno passato c'è stato un incremento dei ricavi pari al 15,6%.

Non tutto è sempre andato in maniera così positiva. Nel mese di luglio, infatti, il brand aveva totalizzato una perdita del 12% in termini di ricavi. Questo a causa di alcuni problemi legati anche al ban di Huawei. Vedremo, dunque, che cosa accadrà nei prossimi mesi, quando la produzione di nuovi chipset entrerà ancora di più nel vivo.

