Ufficiale: TikTok e WeChat bannate dagli store Android e iOS

Dopo l'ordinanza firmata dal governo USA nello scorso agosto, adesso arriva l'ufficialità sul ban di TikTok e WeChat. A partire dal prossimo 20 settembre entrambe le app non saranno più disponibili sugli store Google ed Apple. Il nuovo ordine esecutivo concretizza quanto vociferato in precedenza, quando il ban non era ancora delineato al 100%. Una decisione che rientra in toto nel programma Clean Network, con cui gli Stati Uniti vogliono ostracizzare dal proprio ecosistema le aziende cinesi ritenute ostili. Fra i cinque punti cardine attorno a cui ruota questo programma ne troviamo uno, Clean Store, che mette nero su bianco questa decisione. Rimuovere le app ritenute malevole, come TikTok e WeChat, da Google ed App Store: “minacciano la privacy, proliferano virus e diffondono propagando e disinformazione“.

Come recita il comunicato stampa del Dipartimento del Commercio statunitense, “il Partito Comunista Cinese (PCC) ha i mezzi e le motivazioni per utilizzare queste app per minacciare sicurezza nazionale, politica estera ed economia degli Stati Uniti. I divieti combinati proteggono gli utenti, eliminando l'accesso a queste applicazioni e riducendo in modo significativo la loro funzionalità”.

Ecco quanto dichiarato dal segretario Wilbur Ross: “Le azioni di oggi dimostrano ancora una volta che il presidente Trump farà tutto ciò che è in suo potere per garantire la nostra sicurezza nazionale e proteggere gli americani dai fili del Partito comunista cinese. Abbiamo intrapreso azioni significative per combattere la raccolta dannosa dei dati personali dei cittadini americani da parte della Cina. Promuovendo al contempo i nostri valori nazionali, le norme democratiche basate su regole e l'applicazione aggressiva delle leggi e dei regolamenti statunitensi“.

Il ban sarà effettivo a partire dal 20 settembre 2020, data dalla quale non sarà più possibile trovare le app di TikTok e WeChat sui rispettivi store Google ed Apple. Inoltre, WeChat non potrà più essere utilizzata per il trasferimento di denaro all'interno degli USA. Nel comunicato si parla anche del “divieto di fornire servizi di hosting per il funzionamento dell'app negli USA”, anche se non è chiaro se ciò significherà l'impossibilità di usarle su Android. Come ben sappiamo, infatti, la loro assenza sul Google Play Store non significa l'impossibilità di installare via file APK. Tuttavia, questo divieto potrebbe significare l'impossibilità di funzionare correttamente, non potendo affidarsi a server statunitensi.

