Ulteriore intoppo per la sopravvivenza di TikTok negli USA. Il social network di proprietà del colosso cinese ByteDance infatti, sebbene sia vicino all'accordo con Microsoft per l'acquisizione, potrebbe dover attendere che il governo cinese approvi tale transazione, rallentando non di poco l'operazione.

Aggiornamento 12/09: Oltre alle restrizioni imposte sull'esportazione di alcune tecnologie fondamentali per TikTok, la Cina preferirebbe che il social chiudesse, piuttosto che venderlo agli USA. Trovate tutto in fondo all'articolo.

TikTok: l'attesa del consenso della Cina può far arenare ogni trattativa negli USA

Quando sembrava che fosse ormai questione di ore per TikTok al fine di diventare un'azienda americana, la stretta del governo degli Stati Uniti, che riduce al 15 settembre la fine delle trattative e soprattutto la richiesta di approvazione da parte del governo cinese verso ByteDance alla conclusione dell'affare, tutto sembra in salita.

Il punto della questione è chiaro: gli USA e Trump vogliono che TikTok sia un vantaggio per la nazione e quindi potrebbe addirittura essere soggetto ad una royalty da pagare al governo. Dal canto suo, la Cina ha pubblicato un rapporto che vede una stretta sulle esportazioni di tecnologia AT all'estero e questo ha scaturito la richiesta di ByteDance affinché possa vendere in America.

La situazione è ora scomoda da entrambe le campane, dato che ByteDance non solo necessita dell'approvazione della Cina, ma anche quella degli Stati Uniti per la società intenzionata ad acquistare TikTok. Oltre a ciò, l'approvazione dal governo cinese potrebbe richiedere alcuni mesi e questo periodo potrebbe protrarsi a dopo le elezioni presidenziali USA. Che sia sempre più vicina la fine di TikTok in Occidente?

La Cina vede la vendita di TikTok negli USA come atto di debolezza | Aggiornamento 12/09

La Cina proprio non riesce a convincersi della vendita di TikTok negli USA, semmai questa dovesse arrivare. Secondo quanto riportato da Reuters, il governo cinese crede che la cessione ad aziende americane del social potrebbe rappresentare non solo per ByteDance, ma anche per il paese stesso un segnale di debolezza politica. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha dichiarato che Trump sta abusando del concetto di sicurezza nazionale per ostacolare le aziende straniere.

Quindi, le misure restrittive imposte dalla Cina al fine di impedire l'esportazione di algoritmi AI che fanno parte della tecnologia anche di TikTok non sono altro che un deterrente alla conclusione delle trattative tra il colosso ByteDance e Microsoft, in quanto è mirato a ritardare tutte le misure attuate affinché avvenga la cessione del social cinese per eccellenza.

