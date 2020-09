Negli ultimi mesi Mobvoi ha lanciato i nuovi auricolari ANC TicPods e TicKasa e le TicPods 2 Pro, concentrandosi parecchio sul debutto di prodotti audio. Niente paura perché la casa cinese ha svelato a sorpresa un nuovo smartwatch low cost che non mancherà di entusiasmare gli appassionati: ecco tutti i dettagli su design, caratteristiche, prezzo e disponibilità di TicWatch TicKasa!

TicWatch TicKasa ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

In termini di design, TicWatch TicKasa si presenta con il più classico dei look sportivi. Abbiamo un display TFT a colori protetto da un pannello con curvatura 2.5D e un cinturino in silicone disponibile nelle colorazioni Verde e Rosso, il tutto con uno stile giovanile e ben collaudato. Com'è facile intuire già ad un primo sguardo, si tratta di una soluzione votata al fitness grazie alla presenza del GPS integrato, 14 modalità sportive e l'impermeabilità fino a 5 ATM.

Ovviamente non manca un sensore per il monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno, insieme al contapassi e al controllo della distanza percorsa e delle calorie bruciate. Presenti all'appello anche un utile cronometro, la funzione countdown e la possibilità di impostare le sveglie.

Autonomia e connettività

In termini di autonomia TicWatch TicKasa offre fino a 45 giorni in standby e fino a 7 giorni di utilizzo, che scendono a 10 ore in caso di uso continuo del GPS. Lato connettività trova spazio un chip Bluetooth 4.2, che consente di associare l'indossabile al proprio telefono e visualizzare notifiche, chiamate e messaggi.

TicWatch TicKasa ufficiale – Prezzo e disponibilità del nuovo smartwatch low cost

Il prezzo di TicWatch TicKasa è di soli 43€ in offerta lampo, grazie allo store GearBest. Inoltre il dispositivo beneficia della spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei.

